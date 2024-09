Le patch Mega-Buff de Helldivers 2 triple instantanément le nombre de joueurs

Helldivers 2 Pointe de flèche

Il semblerait qu’Arrowhead ait finalement compris le message : les joueurs de Helldivers 2 sont fatigués de se sentir faibles face à leurs ennemis et veulent plus de diversité dans les équipements qu’ils peuvent emporter au combat pour survivre. Désormais, Helldivers 2 a compris ce qui est vraiment important. son patch le plus riche en buffs à ce jourpas seulement d’innombrables améliorations apportées aux armes et aux stratagèmes, mais il s’agit essentiellement d’un rééquilibrage de la façon dont le jeu entier se déroule. Et les joueurs adorent ça.

Le patch a plus que triplé le nombre de joueurs du jeu sur Vapeurpassant d’un pic de 22 000 la veille à un pic de 68 000 le lendemain, lorsque le patch a été entièrement déployé. C’est une augmentation plus importante que celle de la plus grande mise à jour du jeu il y a quelques semaines, qui a ajouté de nombreux nouveaux types d’ennemis et de nouvelles cartes, mais qui s’est également accompagnée de nerfs que les joueurs détestaient.

Ce pic est le nombre de joueurs le plus élevé jamais enregistré à la mi-juin, il y a trois mois, et un pic significatif pour un jeu qui n’a connu que des baisses depuis sa sortie. Nous ne savons pas combien de temps cette augmentation peut durer et si elle créera une nouvelle base de référence plus élevée, mais elle a certainement incité de nombreux joueurs à revenir l’essayer. Cela a également entraîné une vague de critiques positives sur Steam, un baromètre de l’état d’esprit de la communauté à un moment donné.

Voici ce qu’Arrowhead a dit, en partie, à propos des objectifs de ce patch :

« Merci pour vos précieux commentaires. De nombreux joueurs ont exprimé leur sentiment d’être limités dans leur façon d’aborder les défis, s’appuyant souvent sur un ensemble limité d’outils tandis que d’autres options semblent moins efficaces. Cela a eu un impact sur votre capacité à jouer au jeu d’une manière qui correspond à vos préférences.

Alors, qu’est-ce qui change ? Pour tous les amateurs de bugdivers, de nombreuses situations étaient auparavant résolues avec votre arme principale ou des armes antichars, qui n’ont pas toujours fonctionné comme prévu. Avec la présence écrasante des Bile Titans et des Chargers, de nombreux choix d’armes sont donc devenus invalides.

Pour résoudre ce problème, nous avons retravaillé la pénétration du blindage, les armes antichars, le blindage ennemi et les valeurs de santé. Notre objectif est d’améliorer l’efficacité des armes telles que le canon automatique, la mitrailleuse lourde, le lance-flammes et le fusil anti-matériel contre les ennemis lourdement blindés. Bien qu’elles ne soient peut-être pas aussi efficaces que les armes antichars spécialisées, elles constituent désormais des choix plus viables, ce qui rend vos équipements plus polyvalents et favorise une meilleure collaboration et planification en équipe.

Quant à l’avenir du jeu, l’invasion des Illuminates est toujours à l’horizon, et cela se passera probablement mieux que cela ne l’aurait été autrement dans cette nouvelle phase rééquilibrée du jeu. Cependant, je n’exclurais pas que la race extraterrestre apparaisse et soit la faction la plus difficile de toutes, au moins pendant un certain temps, pour indiquer leur niveau de menace élevé. Nous verrons, car nous attendons leur apparition depuis un certain temps. Et Arrowhead n’a même pas encore terminé son plan de buffs à long terme.

