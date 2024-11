Le patch du 1er novembre de Call of Duty Black Ops 6 corrige un problème d’écran noir gênant et d’autres problèmes

Treyarch et Raven Software ont publié une petite mise à jour pour Call of Duty : Black Ops 6 qui corrige un certain nombre de problèmes dans ses modes Multijoueur et Zombies.

Activision publié les notes de patch sur son site internet aujourd’hui, apportant une liste de changements avant le lancement de la saison 1 plus tard ce mois-ci. Il s’agit du troisième patch à arriver depuis la sortie du week-end dernier et ajoute une multitude d’ajustements et de correctifs pour les problèmes, petits et grands. Bien que la mise à jour se concentre en grande partie sur le multijoueur et les zombies, elle comprend également un trio de retouches universelles, notamment la suppression de ce problème d’écran noir embêtant qui a dérangé les joueurs lorsqu’ils essayaient de se lancer dans un match.

La mise à jour Call of Duty : Black Ops 6 apporte des correctifs pour le multijoueur et les zombies.

Les ajustements du mode multijoueur de Black Ops 6 incluent la suppression de Lowtown du pool de cartes infectées tout en ajoutant le même mode à la liste des modes disponibles de Private Match. Les joueurs constateront désormais que l’accessoire Shotgun Slug inflige également la quantité correcte de dégâts. Des améliorations de stabilité sont également arrivées pour résoudre les problèmes liés au score de drone, aux médailles infectées et à l’avantage de vigilance.

Il est courant que certains joueurs profitent des exploits de la carte peu de temps après le lancement, et il est également courant que l’équipe d’Activision agisse rapidement lorsqu’elle écrase ces exploits. La mise à jour d’aujourd’hui n’est pas différente, car elle contient quelques exploits corrigés dans le mode Zombies. Plus précisément, les utilisateurs du mode de jeu basé sur des tours ne pourront plus réactiver les GobbleGums chronométrés pour une utilisation supplémentaire. De plus, le radeau tactique ne peut plus être utilisé pour bloquer les chemins des zombies sur Terminus.

Black Ops 6 a été lancé vendredi dernier et s’est déjà positionné comme l’un des jeux Call of Duty les plus réussis de tous les temps. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la publication était le plus grand lancement de la série jamais réalisé plus tôt cette semaine. Le directeur général de Call of Duty, Matt Cox, a ajouté : « Black Ops 6 est un jeu incroyable, et la réponse de la communauté Call of Duty a été incroyable. Ce n’est que le début.

Suite au lancement aujourd’hui de la carte mise à jour de Nuketown, les joueurs peuvent s’attendre à plonger dans Black Ops 6 Saison 1 lors de son lancement le 14 novembre . Pour en savoir plus, vous pouvez consulter nos critiques pour le Campagne , Multijoueur et Zombis modes. Quant à l’offre solo de l’entrée, nous lui avons attribué une note de 9/10, en déclarant : « Une excellente série de missions qui offrent variété et flexibilité se réunissent pour faire de Black Ops 6 la meilleure campagne Call of Duty depuis de très nombreuses années. »

Vous pouvez voir les notes de mise à jour complètes de la mise à jour d’aujourd’hui ci-dessous.

Notes de mise à jour de Call of Duty : Black Ops 6 du 1er novembre 2024

MONDIAL

Stabilité

Correction d’un problème où certains joueurs pouvaient rencontrer un écran noir lors du chargement dans une partie publique ou privée pour le multijoueur et les zombies.

Paramètres

Résolution d’un problème lors de la tentative de sélection de DLSS ou DLAA dans les options de mise à l’échelle.

Interface utilisateur

Résolution d’un problème avec la notification de déverrouillage des badges Diamond Mastery.

MULTIJOUEUR

Cartes

Lowtown a été supprimé du pool de cartes infectées.

Modes

Ajout d’Infected à la sélection du mode Private Match.

Résolution d’un problème dans Free-For-All où le score était basé sur le score total plutôt que sur le nombre de points d’élimination.

Correction d’un problème dans Search and Destroy où les joueurs pouvaient glisser trop loin tout en désamorçant ou en posant la bombe.

Armes

Correction d’un problème avec l’accessoire Slug sur les fusils à pompe infligeant des dégâts incorrects.

Progression

Correction d’un problème où les défis nécessitant des Dive Kills n’étaient pas attribués correctement.

Stabilité

Résolution d’un problème de stabilité lors de l’utilisation du drone.

Résolution d’un problème de stabilité dans Infected lors de l’obtention de médailles.

Résolution d’un problème de stabilité lors de l’utilisation de l’avantage Vigilance.

ZOMBIES

Gameplay

Correction d’un exploit qui permettait aux joueurs de réactiver des GobbleGums chronométrés.

Ennemis

Les spéciaux et les élites tués par des séries de scores ne lâcheront plus d’objets.

Terminus

Correction d’un exploit qui permettait aux joueurs de bloquer le cheminement des zombies avec le radeau tactique.

Chutes de la Liberté

Correction d’un problème qui empêchait l’utilisation des Scorestreaks après avoir terminé la quête principale.

Correction d’un problème qui laissait le joueur en mode spectateur lorsqu’il mourait après avoir terminé la quête principale.

Stabilité

Résolution d’un problème de stabilité lors de la modification des mises à niveau sur le terrain.

Ajout de divers correctifs de stabilité côté serveur.

Interface utilisateur

Ajustement de la limite de l’interface utilisateur ronde à 999 au lieu de 256.

Michael Cripe est un contributeur indépendant chez IGN. Il a commencé à écrire dans l’industrie en 2017 et est surtout connu pour son travail dans des médias tels que The Pitch, The Escapist, OnlySP et Gameranx.

Assurez-vous de le suivre sur Twitter @MikeCripe.