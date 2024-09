Le patch de Space Marine 2 de cette semaine est le « premier correctif rapide » — un patch plus important est prévu plus tard en septembre

Space Marine 2 a son premier patch après son lancement record, mais ne vous attendez pas à de gros changements – ceux-ci arriveront dans une mise à jour plus importante prévue plus tard en septembre.

L’éditeur Focus Interactive a annoncé qu’un petit correctif (hotfix 2.1) est désormais disponible pour le jeu d’action Warhammer 40,000 développé par Saber Interactive sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S (consultez les notes de correctif ci-dessous).

Il se concentre sur les plantages et les corrections de bugs, avec une optimisation réservée aux PC pour le comportement sur les processeurs haut de gamme. Le gros patch très attendu que Focus a déjà confirmé ajoute le support ultra-large et les lobbies PvE privés dont on a tant besoin et devrait sortir plus tard ce mois-ci.

Captures d’écran du gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine 2

Nous avons beaucoup plus de couverture de Space Marine 2, y compris des détails sur son feuille de route post-lancement l’ajout prochain de la correspondance de classe pour la coopération après les joueurs se sont retrouvés enfermés dans une impasse de classe avant les missions du mode Opérations et un reportage sur ces effrayants bébés volants que vous ne cessez de voir sur la barge de combat.

La critique de Space Marine 2 par IGN a donné une note de 8/10. Nous avons dit : « Warhammer 40,000 : Space Marine 2 ne sort peut-être pas du moule du jeu de tir à la troisième personne, mais il est magnifique, fait bon usage de l’histoire de Warhammer et propose des combats brutaux qui sont tout simplement géniaux. »

Notes de mise à jour du correctif 2.1 de Space Marine 2 :

Crashes et corrections de bugs

Correction de quelques rares crashs possibles lors du démarrage du jeu

Correction d’un crash rare possible survenant lors de la première cinématique

Correction de plusieurs autres crashs rares

Correction de plusieurs bugs rares qui provoquaient des blocages logiciels dans le mode histoire

PC uniquement

Comportement optimisé du processeur sur les processeurs haut de gamme

Wesley est le rédacteur en chef de l’actualité britannique pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez contacter Wesley à [email protected] ou en toute confidentialité à [email protected].