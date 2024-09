Le patch 3.0 de Space Marine 2 a apporté un changement apparemment inoffensif à la fin du jeu – et maintenant les fans de Warhammer 40,000 perdent la tête

Un changement apparemment inoffensif apporté à Space Marine 2 dans le cadre du grand patch 3.0 de cette semaine a enthousiasmé les fans de Warhammer 40,000 quant aux implications potentiellement énormes pour l’histoire du jeu et le contexte plus large lui-même.

Avertissement! D’énormes spoilers pour Warhammer 40,000 : Space Marine 2 suivent :

Le patch 3.0 de Space Marine 2, publié hier, le 26 septembre, a apporté une longue liste de changements bienvenus au jeu, mais une ligne en particulier enfouie dans les notes de patch suggère que l’Empereur lui-même a joué un rôle clé dans l’histoire depuis le début.

Avant le patch, pendant le point culminant de Space Marine 2, nous voyons une cinématique dans laquelle le protagoniste, le lieutenant Titus, faillit mourir en détruisant un artefact du Chaos. Il entend alors une voix qui dit : « Lève-toi, fils de Guilliman ».

Selon les sous-titres du jeu, cette ligne – encore une fois, avant le patch – a été attribuée à Marneus Calgar, maître de chapitre des Ultramarines. Les fans ont trouvé étrange que Calgar dise à Titus, étant donné qu’il est également le fils de Roboute Guilliman, le primarque sur lequel sont basés tous les Ultramarines. (Regardez la cinématique dans la vidéo ci-dessous.)

Passons maintenant au patch 3.0. Voici le changement en question :

Correction d’une voix non identifiée à la fin de l’histoire qui était attribuée au mauvais personnage.

Attribué au mauvais personnage, dites-vous ? Alors, qui est le droite personnage? La même cinématique attribue désormais la ligne à [Voice]ce qui est ambigu, mais les fans de Warhammer 40,000 ont une idée claire à qui appartient cette voix : l’Empereur lui-même.

Si cela est vrai, cela a de grandes implications pour l’histoire de Space Marine 2, la nature des capacités de Titus non seulement dans ce jeu mais dans le premier, et tout rôle qu’il pourrait jouer dans le récit en cours. Mais étant donné que Titus fait désormais partie du canon de Warhammer 40,000 (il a son propre modèle auquel vous pouvez jouer sur le jeu de table de Games Workshop et la société a même publié une vidéo officielle plongeant dans l’histoire de Titus sur Warhammer TV), les fans prennent cela comme une preuve supplémentaire de la résurgence de l’Empereur à travers la galaxie.

Le modèle Titus officiel pour Warhammer 40,000. Crédit image : Atelier de jeux.

Pour les non-initiés, l’Empereur de l’Humanité est le monarque régnant de l’Imperium de l’Homme dont le corps en décomposition lente est resté immobile sur le trône d’or de Terra pendant plus de 10 000 ans. Mais cela n’a pas empêché l’Empereur, le psyker le plus puissant qui ait jamais existé, d’intervenir de temps en temps pour aider l’humanité dans ses heures les plus sombres.

À ce stade de l’histoire en cours (et lente !) de Warhammer 40,000, il y a de plus en plus de preuves suggérant que l’Empereur est enfin en mouvement, certains étant convaincus que son retour proprement dit arrive le plus tôt possible. En effet, dans le roman Godblight de Warhammer 40,000, l’Empereur utilise Guilliman comme vaisseau pour incendier le Jardin de Nurgle depuis le Warp, ressuscitant miraculeusement son fils dans le processus.

Les fans de Warhammer 40,000 pensent désormais que l’Empereur fait quelque chose de similaire avec Titus. L’immunité inexpliquée de Titus contre l’influence corruptrice du Chaos pendant les jeux Space Marine est peut-être le fait de l’Empereur depuis le début. En effet, la capacité de Titus à interagir avec l’artefact du Chaos et à le détruire pourrait être due au fait qu’il est béni par l’Empereur. Comme le montre clairement la fin de Space Marine 2, les soupçons de l’Inquisition à l’égard de Titus et de ses capacités perdurent malgré ses actes héroïques. Mais peut-être que dans l’inévitable Space Marine 3, nous verrons la vérité sur l’implication de l’Empereur et que Titus sera enfin dégagé de l’attention de l’Inquisition.

L’empereur de l’humanité au 41e millénaire. Crédit image : Atelier de jeux.

Pour l’instant, les fans de Space Marine 2 et de Warhammer 40,000 apprécient simplement le débat que ce changement a déclenché et ont souligné un problème. taquiner par le directeur créatif Oliver Hollis-Leick sur la question de savoir si la ligne de dialogue en question vient bien de l’empereur. Voici sa réponse :

« Cela est ouvert à l’interprétation individuelle. Cela pourrait être dans l’esprit de Titus, cela pourrait être Calgar, ou cela pourrait être l’empereur (bien que GW puisse être en désaccord sur ce point). Je sais qui je voulais dire quand je l’ai écrit mais je garderai ça pour moi ;)”

