Le patch 3.0 de Big Warhammer 40,000: Space Marine 2 ajoute la prise en charge PC Ultrawide, des lobbies PvE privés et bien plus encore

Warhammer 40,000: Space Marine 2 a sa mise à jour très attendue de septembre, qui ajoute quelques fonctionnalités indispensables au jeu.

Le jeu de tir à la troisième personne de Saber Interactive a été lancé avec un succès record le mois dernier, mais il manquait un certain nombre de fonctionnalités cruciales, notamment la prise en charge ultra-large sur PC et les lobbies PvE privés en mode Opérations.

Avec le patch 3.0, ces deux fonctionnalités sont désormais présentes dans le jeu, ainsi qu’une arène d’entraînement pour le Battlebarge et la possibilité de remplacer les préréglages personnalisés par des préréglages prédéfinis.

Captures d’écran du gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine 2

La nouvelle arène d’entraînement de la barge de combat est disponible en mode Opérations ou Guerre éternelle et est accessible directement depuis la baie de lancement. Une fois sur place, vous recevrez vos armes et vos grenades comme si vous étiez dans un match JcJ et pourrez vous entraîner avec vos frères de bataille avant votre prochaine mission.

Il y a également un rééquilibrage radical qui résout tous les problèmes, de la difficulté des Tzaangors super ennuyeux avec bouclier au Power Fist sous-puissant. Les robots inutiles ont également reçu une piqûre de rappel. Consultez les notes de patch ci-dessous.

IGN a récemment interviewé le directeur créatif en chef de Saber, Tim Willits, à propos de l’impulsion qu’il espère que la PS5 Pro donnera au jeu, et de la façon dont le succès retentissant de Space Marine 2 a « tout changé » pour le studio.

Pendant ce temps, Henry Cavill, super fan de Warhammer 40 000, a joué à Space Marine 2 et a rendu son verdict, et nous avons également des détails sur ce que les fans peuvent attendre du modèle de contenu saisonnier post-lancement de Space Marine 2 La saison 2 se déroule d’octobre jusqu’à fin 2024 et comprend une nouvelle carte d’opérations, un nouvel ennemi, un niveau de difficulté plus élevé, une nouvelle arme et diverses autres améliorations.

Notes de mise à jour 3.0 de Warhammer 40,000 : Space Marine 2 :

Nouvelles fonctionnalités

L’arène de combat Hub une nouvelle arène spéciale sur le Battlebarge disponible dans le mode de jeu Operations & Eternal War où les joueurs peuvent s’affronter en PvP amical avec les joueurs de leur équipe.

une nouvelle arène spéciale sur le Battlebarge disponible dans le mode de jeu Operations & Eternal War où les joueurs peuvent s’affronter en PvP amical avec les joueurs de leur équipe. Prise en charge ultra-large pour PC

Mode privé pour le mode de fonctionnement cela donne aux joueurs la possibilité de jouer en opération seuls avec des robots ou aux côtés d’un ami sans être mis en relation avec des joueurs aléatoires pendant la mission.

cela donne aux joueurs la possibilité de jouer en opération seuls avec des robots ou aux côtés d’un ami sans être mis en relation avec des joueurs aléatoires pendant la mission. Ajout de Quoi de neuf et du message du jour

Ajout d’une option pour réinitialiser les préréglages de couleurs personnalisés

Ajustements du gameplay et de l’équilibrage

L’outil de marquage a été mis à jour :

– Amélioration de la réactivité et du confort de contrôle de la Social Wheel avec une souris

– Désactivation des objets inutiles qui ne nécessitent pas de mise en surbrillance et qui fonctionnent mal avec

– Plusieurs corrections de bugs mineurs

a été mis à jour : – Amélioration de la réactivité et du confort de contrôle de la Social Wheel avec une souris – Désactivation des objets inutiles qui ne nécessitent pas de mise en surbrillance et qui fonctionnent mal avec – Plusieurs corrections de bugs mineurs Poing puissant : Les dégâts des attaques entièrement chargées ont été considérablement augmentés

Les dégâts des attaques entièrement chargées ont été considérablement augmentés Plasma lourd : Les munitions de base ont été augmentées de 5. La portée des dégâts de l’explosion a été augmentée. La puissance de feu par tir a été considérablement réduite de 50 à 30 pour les tirs chargés et de 20 à 15 pour les tirs de base. Les dégâts de base ont légèrement augmenté de 10 %.

Les munitions de base ont été augmentées de 5. La portée des dégâts de l’explosion a été augmentée. La puissance de feu par tir a été considérablement réduite de 50 à 30 pour les tirs chargés et de 20 à 15 pour les tirs de base. Les dégâts de base ont légèrement augmenté de 10 %. Stimulants médicaux restaurer la santé contestée en plus de la guérison réelle

restaurer la santé contestée en plus de la guérison réelle Lance-grenades auxiliaire les munitions ne peuvent désormais être rechargées qu’avec les boîtes de munitions et ne peuvent pas être rechargées à partir du cache de munitions infini

Campagne

Difficulté:

L’agressivité de l’ennemi en difficulté Vétéran en Campagne a été réduite pour une meilleure expérience en solo.

La santé du joueur en difficulté Vétéran dans la campagne est légèrement réduite pour compenser l’agressivité de l’IA et les mises à jour de la gestion de l’armure

Robots:

Diverses restrictions inhibitrices ont été levées, permettant aux robots d’être plus utiles et efficaces, sans pour autant battre le jeu pour le joueur

Les robots aideront désormais les zoanthropes à se concentrer lorsque le joueur les attaque.

Les restrictions concernant les robots qui terminent les ennemis au lieu de les laisser au joueur ont été considérablement assouplies, afin de réduire les désagréments.

Les robots sont désormais autorisés à aider aux objectifs de Gargoyle

– Correction de divers bugs liés au blocage des robots

– Correction d’un bug où les robots peuvent manquer de munitions sur les armes sans chargeur

Mode de fonctionnement

Modification du directeur de l’IA et des règles d’apparition des ennemis du Chaos en mode Opérations :

– Le nombre maximum de Tzaangors avec bouclier dans l’arène en même temps est réduit de 10 à 4

– Le nombre maximum de snipers cultistes présents dans l’arène en même temps est réduit de 10 à 3

– Le nombre maximum de Tzaangors présents dans l’arène en même temps est réduit de 30 à 20

– Le nombre maximum de Rubric Marines avec des Boltguns dans l’arène en même temps est réduit de 8 à 5

– Le nombre maximum de Rubric Marines avec des Warpflamers dans l’arène en même temps est réduit de 4 à 3

– Le nombre maximum de Tzaangors avec bouclier dans l’arène en même temps est réduit de 10 à 4 – Le nombre maximum de snipers cultistes présents dans l’arène en même temps est réduit de 10 à 3 – Le nombre maximum de Tzaangors présents dans l’arène en même temps est réduit de 30 à 20 – Le nombre maximum de Rubric Marines avec des Boltguns dans l’arène en même temps est réduit de 8 à 5 – Le nombre maximum de Rubric Marines avec des Warpflamers dans l’arène en même temps est réduit de 4 à 3 La parade parfaite a été mise à jour, restaure désormais l’armure en tuant des mineurs, pas seulement en contrecarrant leurs attaques spéciales

restaure désormais l’armure en tuant des mineurs, pas seulement en contrecarrant leurs attaques spéciales Concernant Armes de blocage et d’escrime, un bug a été corrigé dans une fenêtre de parade parfaite pour les armes d’escrime. Il dispose désormais d’une fenêtre de 20 images pour une parade parfaite et de 10 images de vulnérabilité à la fin de l’animation, au lieu de 30 images de parade parfaite pour une animation complète comme prévu à l’origine.

un bug a été corrigé dans une fenêtre de parade parfaite pour les armes d’escrime. Il dispose désormais d’une fenêtre de 20 images pour une parade parfaite et de 10 images de vulnérabilité à la fin de l’animation, au lieu de 30 images de parade parfaite pour une animation complète comme prévu à l’origine. Classe d’assaut : Les dégâts de base des coups au sol ont été augmentés de 30 %

Les dégâts de base des coups au sol ont été augmentés de 30 % Amélioration de l’armure les objets lâchés dans les caisses destructibles sont désormais moins courants (temps de recharge augmenté de 30 à 60 secondes)

JcJ

Système d’apparition des joueurs amélioré. Cela devrait rendre la destruction des spawns plus difficile

Cela devrait rendre la destruction des spawns plus difficile Lanceur de grappin de Vanguard retravaillé en JcJ. Au lieu d’étourdir complètement, il fera désormais chanceler l’ennemi et le ralentira considérablement.

IA

Capacité réduite à étourdir les ennemis avec des attaques à distance sur tous les personnages de l’IA

La précision des ennemis à distance est réduite lors d’une attaque hors écran et la précision des ennemis à distance est réduite lors d’une attaque contre des joueurs engagés au corps à corps.

Concernant Hormagaunts et Tzaangors : Les dégâts de mêlée infligent désormais une quantité spécifique de dégâts au lieu de supprimer 1 segment d’armure complet par attaque

et Les dégâts de mêlée infligent désormais une quantité spécifique de dégâts au lieu de supprimer 1 segment d’armure complet par attaque Zoanthrope :

– Augmentation du temps de dispersion des dégâts du cri psychique de 0,5 s à 2 s pour éviter les dégâts en un seul coup

– Les dégâts du cri psychique sont réduits de 11 à 8

– La portée effective du cri psychique est réduite de 50 à 40 m

– La portée du cri psychique est réduite de 10 m

– Augmentation du temps de dispersion des dégâts du cri psychique de 0,5 s à 2 s pour éviter les dégâts en un seul coup – Les dégâts du cri psychique sont réduits de 11 à 8 – La portée effective du cri psychique est réduite de 50 à 40 m – La portée du cri psychique est réduite de 10 m Mégère:

– Les dégâts de l’attaque par pulvérisation du foreur de chair sont réduits de 1 à 0,5

– Les dégâts de l’attaque de pulvérisation Flashborer ont été réduits de 0,3 à 0,1

– Les dégâts de l’attaque par pulvérisation du foreur de chair sont réduits de 1 à 0,5 – Les dégâts de l’attaque de pulvérisation Flashborer ont été réduits de 0,3 à 0,1 Guerrier Tyranide avec Dévoreur : Dégâts des projectiles réduits de 0,9 à 0,6 par projectile

Dégâts des projectiles réduits de 0,9 à 0,6 par projectile Rubrique Marine Avec Warpflamer :

– L’icône des dégâts de flammes a été réduite de 9 à 6

– Les dégâts des rafales de lance-flammes sont réduits de 6 à 4 par tir

– Dégâts de tir du lance-flammes réduits de 6 à 4 par projectile Santé réduite de 10 %

– L’icône des dégâts de flammes a été réduite de 9 à 6 – Les dégâts des rafales de lance-flammes sont réduits de 6 à 4 par tir – Dégâts de tir du lance-flammes réduits de 6 à 4 par projectile Santé réduite de 10 % Rubrique Marine avec Boltgun :

– Les dégâts des attaques de pulvérisation ont été réduits de 1,5 à 1

– Attaque de tir précis (avec indicateur rouge) dégâts réduits de 4 à 2 par projectile

– Fréquence réduite des téléportations utilisées pour désengager les joueurs afin de les rendre moins gênantes à combattre. Santé réduite de 10 %

– Les dégâts des attaques de pulvérisation ont été réduits de 1,5 à 1 – Attaque de tir précis (avec indicateur rouge) dégâts réduits de 4 à 2 par projectile – Fréquence réduite des téléportations utilisées pour désengager les joueurs afin de les rendre moins gênantes à combattre. Santé réduite de 10 % Tzaangor avec bouclier : HP fortement réduit

HP fortement réduit Carnifex :

– Phase de rage mise à jour, carnifex devient plus rapide et plus agressif

– Fréquence des provocations réduite

– Correction d’un bug où son attaque de cône d’épines ne tirait pas de projectiles

Phase de rage mise à jour, carnifex devient plus rapide et plus agressif – Fréquence des provocations réduite – Correction d’un bug où son attaque de cône d’épines ne tirait pas de projectiles Tyran de la ruche :

– La santé a légèrement augmenté.

– La résistance aux explosifs et aux armes à fusion a été augmentée de 20 %.

Personnalisation

Couleur d’icône fixe pour les couleurs Administratum Grey, Auric Armour Gold et Celestra Grey

pour les couleurs Administratum Grey, Auric Armour Gold et Celestra Grey Correction de plusieurs problèmes avec des couleurs par défaut erronées dans certains chapitres (c’est-à-dire les perdants des Iron Warriors)

avec des couleurs par défaut erronées dans certains chapitres (c’est-à-dire les perdants des Iron Warriors) Pièce de jambière droite Vanguard Relic nécessite désormais 29 victoires au lieu de 36

nécessite désormais 29 victoires au lieu de 36 Ajout d’un modèle de couleur appelé « Greaves Pattern » permettant au joueur de personnaliser la moitié inférieure et supérieure de la jambe séparément

Cartes

Correction de plusieurs problèmes qui empêchaient les joueurs de progresser dans certains niveaux

Correction de nombreux problèmes de collision mineurs

Ajustement de la densité et de la durée des tempêtes de poussière lors du fonctionnement du moteur balistique

Modification des timings de tir du Heldrake sur le pont lors de l’opération Reliquary

Les épreuves sont désormais accessibles via Hypnomat dans l’Armurerie

Corrections générales

Correction d’un bug où le changement de chargement au milieu d’une opération restaurait votre santé

Amélioration de la réactivité de la capacité du pack de saut

Correction de plusieurs problèmes dans les essais

Correction d’un bug où, dans certains cas rares, les commandes cessaient de fonctionner après avoir effectué un finisher

Correction d’un bug où le joueur ne reçoit pas les données d’armure du Hellbrute généré par le portail du chaos

Correction d’un bug qui faisait que la description de l’avantage « Poussée d’adrénaline » de Vanguard affichait 1 % au lieu des 10 % réels

Correction du spam de l’annonceur en mode Guerre éternelle

Correction de plusieurs façons de dupliquer les munitions en mode Opérations

Correction d’un bug où le lanceur de grappins était annulé s’il était superposé par une petite géométrie

Correction d’un bug où l’avantage tactique VENGEANCE DE L’EMPEREUR ne fonctionnait pas avec l’incinérateur à plasma.

Correction d’un bug où plusieurs armes pouvaient restaurer plus que la santé réellement contestée (c’est-à-dire les Meltas, les armes AoE, etc.)

Correction de plusieurs problèmes qui entraînaient la perte de sauvegardes

Correction d’une voix non identifiée à la fin de l’histoire qui était attribuée au mauvais personnage.

De nombreuses corrections et améliorations mineures de l’interface utilisateur

De nombreuses corrections et améliorations mineures de l’animation

Corrections de localisation

