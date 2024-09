Le patch 24.06-10.01.00 de la PS5 devrait résoudre les problèmes graphiques causés par la récente mise à jour du firmware

Sony a publié un nouveau patch pour la PlayStation 5 qui, espérons-le, résoudra les problèmes graphiques causés par la mise à jour du firmware récemment publiée.

La mise à jour du firmware 24.06-10.00.00., qui a ajouté le Welcome Hub à la PS5 parmi d’autres nouvelles fonctionnalités, a provoqué des problèmes techniques dans Final Fantasy 16 de Square Enix.

De nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes, notamment des parties entières de l’écran recouvertes de carrés noirs et des plantages lors du chargement d’un fichier de sauvegarde ou d’un déplacement rapide. Des bugs similaires sont apparus dans le jeu d’Ubisoft Les hors-la-loi de Star Wars Bonjour les jeux No Man’s Sky Productions Kojima Échouement mortel et d’autres jeux.

Les meilleurs jeux PS5

À l’époque, Square Enix avait confirmé qu’il travaillait avec Sony pour résoudre les problèmes introduits par la mise à jour du firmware, en déclarant : « Suite à la récente sortie de la mise à jour du système PlayStation 5, des rapports ont fait état de plantages du jeu et de problèmes graphiques. Nous travaillons actuellement avec Sony Interactive Entertainment pour enquêter sur la question et nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée. Veuillez attendre nos prochaines mises à jour. »

Aujourd’hui, le 20 septembre, Sony a publié une nouvelle mise à jour pour la PS5 (version : 24.06-10.01.00) qui semble avoir pour objectif de résoudre les problèmes. Les notes de mise à jour de Sony sont brèves et vagues :

Version: 24.06-10.01.00

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

C’est une période chargée pour Sony dans le secteur des jeux vidéo, avec la sortie de la PS5 Pro récemment annoncée en novembre, ainsi qu’une édition PlayStation 30e anniversaire des PS5 et PS5 Pro. Côté jeux vidéo, la société vient de sortir Astro Bot ainsi que God of War Ragnarök sur PC. Le jeu de tir de héros Concord de Firewalk, en revanche, a été mis hors ligne après son lancement désastreux.

Wesley est le rédacteur en chef de l’actualité britannique pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez contacter Wesley à [email protected] ou en toute confidentialité à [email protected].