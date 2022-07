Le pasteur John Gray est sorti de l’hôpital suite à une embolie pulmonaire

La santé du pasteur de l’église implacable John Gray semble être en voie de guérison après son diagnostic d’embolie pulmonaire critique au début du mois.

Mardi, le ministre s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’il sortait enfin de l’hôpital. L’auteur et conférencier motivateur a sous-titré une photo de son lit d’hôpital, notant comment “le diable” a failli lui prendre la vie au cours de l’expérience effrayante.

« Ce lit était censé être ma fin. Tirez le drap sur ma tête et faites-moi rouler à la morgue », lit-on dans la longue légende du pasteur. “Ce lit, où j’entretenais mes peurs, mes regrets et mes triomphes les plus profonds, était censé être la période – Une vie terminée, mais inachevée. Mais DIEU. Gloire! Alléluia!”