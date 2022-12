Le pasteur Jamal Bryant veut cultiver et vendre de l’herbe à l’église

Le pasteur Jamal Bryant veut faire avancer son église baptiste New Birth, exhortant les autres congrégations à entrer dans le 21e siècle.

Cette semaine, le pasteur est apparu sur le Soror cool podcast avec Rashan Ali, où il a expliqué ses ambitions de lancer une entreprise de cannabis pour aider à stimuler l’adhésion à son église et l’entrepreneuriat au sein de la communauté noire.

Il a poursuivi: “Je pense que les églises noires doivent avoir une véritable rencontre avec Jésus et entrer dans le 21e siècle”, notant que lui et New Birth sont pro-choix parce que Jésus l’est.

Et il ne plaisante pas. Non seulement le pasteur Jamal Bryant “recherche des gens qui sentent l’herbe”, mais il veut que son église se lance directement dans le commerce du cannabis.

« Non, non, vraiment. New Birth est la plus grande église noire possédant des terres en Amérique », a-t-il partagé. « Donc, ma position vis-à-vis de mes diacres est la suivante : pourquoi ne cultivons-nous pas du cannabis ? »