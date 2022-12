Le pasteur Jamal Bryant réagit au contrecoup des commentaires sur les mauvaises herbes

Le pasteur Jamal Bryant sait que vous avez de nombreuses questions sur ses commentaires sur les mauvaises herbes virales et il émet une réponse. “L’appel n’est pas d’amener les gens à fumer à l’église, l’appel est d’amener les gens à l’église afin qu’ils puissent prendre feu », a déclaré un Bryant obstiné.

Comme indiqué précédemment, le chef de la New Birth Church d’Atlanta est apparu sur Rashan Ali’s Soror cool podcast et a discuté de la possibilité que New Birth entre dans l’espace du cannabis.

Selon Bryant, les églises noires doivent entrer dans le 21e siècle, et il pense qu’une culture d’herbes (saintes) pourrait être le moyen de le faire.

“Je recherche des personnes qui sentent l’herbe”, a déclaré Bryant, qui a également déclaré qu’il pouvait recruter des hommes noirs pour la cultiver et la vendre légalement. « Non, non, vraiment. New Birth est la plus grande église noire possédant des terres en Amérique », a-t-il partagé. « Donc, ma position vis-à-vis de mes diacres est la suivante : pourquoi ne cultivons-nous pas du cannabis ? » […] « Je leur apprends l’agriculture. Je les aide à améliorer l’écosystème.

Comme vous pouvez l’imaginer, une pléthore de personnes n’étaient pas trop ravies d’entendre un homme du tissu promouvoir la culture de la marijuana, et Twitter s’est illuminé de critiques.

Au milieu du contrecoup, le saint homme s’est rendu sur l’application d’Elon Musk pour apporter quelques éclaircissements.

Le pasteur Jamal Bryant réagit au contrecoup de ses commentaires sur le cannabis

Jeudi, le clergé a mis en ligne une vidéo sur son compte Twitter intitulée “Clarity From The Clouds”.

Dans ce document, il a riposté aux personnes bouleversées à l’idée de cultiver du cannabis sur la propriété de l’église. Tout en disant que la «tasse de New Birth déborde» en ce qui concerne l’atterrissage, le pasteur Bryant a évoqué la longue histoire des Noirs incarcérés pour des délits liés à la drogue.

“L’industrie du cannabis génère de la création d’emplois et de la richesse”, a déclaré Bryant sur la façon dont les choses ont progressé.

Il est ensuite entré dans les détails du projet de New Birth d’utiliser le chanvre à des fins médicales, citant comment il peut être utile dans le traitement de nombreuses maladies comme la maladie d’Alzheimer, la dépression, le SSPT, les migraines, l’hypertension et le cancer.

“Une des choses que j’ai omis de mentionner sur le podcast”, a commencé Bryant. Je dois vous dire que dans les 180 prochains jours, nous ouvrons une clinique médicale sur le campus de la cathédrale New Birth. A qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Le cannabis produit deux plantes différentes et l’une d’elles est le chanvre, le chanvre est essentiel et important.

Il a poursuivi et a noté que son objectif ultime est la sensibilisation tout en cochant le nombre de personnes qui ont consacré leur vie à Christ dans son église.

“Il est très important que vous réalisiez quelques choses qui ont été terriblement sorties de leur contexte”, a déclaré Bryant. «Je veux des gens qui sentent la fumée parce que je crois que ce sont les gens que Dieu recherche. En termes clairs, le cannabis ou le chanvre sont un stratagème ou une distraction pour gagner des âmes à Christ, c’est un bon moment pour les personnes qui ont remis en question la véracité de notre intention de gagner des âmes. “Cette année, nous avons gagné 2 371 âmes à Christ sans cannabis”, a-t-il ajouté, “2 371 ont accepté Jésus-Christ comme le seigneur de leur vie sans cannabis. C’est mon intention, c’est mon objectif que nous soyons maintenant assignés au ministère auprès du plus grand groupe démographique d’Afro-Américains qui ne vont pas à l’église, qui ne souscrivent à aucune sorte de foi organisée. Nous devons aller les atteindre, trop de nos églises recyclent les saints mais ne font pas de sensibilisation aux pécheurs.

Bryant a également remercié ses abonnés pour leurs prières tout en doublant…

“Donc, pour ceux d’entre vous qui sont concernés, étendant leurs prières, merci. J’en ai besoin. Je sais que ce n’est pas une église conventionnelle mais je sers un Dieu non conventionnel. «Je crois que la responsabilité de l’église est la transformation, les jeunes hommes qui empoisonnaient nos communautés doivent maintenant aider à les guérir et je pense que le chanvre est l’un des moyens par lesquels nous pouvons le faire avec l’aide de l’esprit saint. Mesdames et messieurs, je vais essayer et si ça ne marche pas, je vais essayer autre chose.

et conclu par un message aux personnes qui pense ils veulent la fumée.

“Ceux d’entre vous qui ont déménagé sans avoir toutes les connaissances, vous ne voulez pas de cette fumée. Restez à l’écoute, New Birth arrive après une génération qui ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas l’église.

BLOUP !

Que pensez-vous des commentaires sur le cannabis du pasteur Jamal Bryant ?

Voir son message “Clarté des nuages” ci-dessous.