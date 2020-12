Un pasteur de la méga-église de Géorgie qui a assisté à une fête de Noël à la Maison Blanche il y a une semaine a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19.

Jentezen Franklin, le pasteur principal de Free Chapel à Gainesville, au nord-est d’Atlanta, était absent des offices du dimanche en raison de son diagnostic positif.

Son collègue pasteur Javon Ruff a annoncé le diagnostic de COVID-19 de Franklin lors du service de l’église, qui comptait environ 100 personnes présentes, dont beaucoup ne portaient pas de masques.

Le pasteur de 58 ans a été testé positif quelques jours à peine après avoir assisté à une fête de Noël à la Maison Blanche avec sa fille il y a six jours.

Jentezen Franklin, le pasteur principal de Free Chapel à Gainesville, au nord-est d’Atlanta, a été testé positif au COVID-19 après avoir assisté à une fête de Noël à la Maison Blanche il y a une semaine

Aucun lien direct n’a été établi entre le diagnostic de Franklin et sa présence à la fête, selon l’église.

Un porte-parole de l’église a déclaré que Franklin avait été testé positif après être entré en contact avec un associé infecté de la congrégation jeudi dernier.

« La visite du pasteur Jentezen Franklin à la Maison Blanche n’avait aucun lien avec son diagnostic », a déclaré le porte-parole.

« Il a été exposé jeudi à un associé de la congrégation dans le métro qui s’est avéré être infecté. »

Lors du service de dimanche, Ruff a déclaré à la congrégation: « Nous voulons vous faire savoir que le pasteur Franklin est entré en contact avec COVID, mais il va parfaitement bien. Il va vraiment très bien.

« Il est allé se faire tester et son test est revenu positif, alors il fait la bonne chose à faire et reste en quarantaine et continue d’être distancé. Nous continuerons à prier et à le relever.

Ruff a déclaré que le service du réveillon de Noël de l’église se déroulerait désormais virtuellement «par prudence».

Franklin avait posté une photo sur Instagram mardi dernier de lui-même et de sa fille Courteney à la fête de Noël de la Maison Blanche

Les symptômes du COVID-19 de Franklin seraient bénins.

Il avait posté une photo sur Instagram mardi dernier de lui-même et de sa fille Courteney lors d’une fête de Noël à la Maison Blanche.

«Merci @flotus et @realdonaldtrump de nous avoir invités. C’était magnifique! sa légende se lisait.

On ne sait pas si le président Trump ou la première dame Melania étaient présents à cette fête.

Des images de l’événement ont montré une poignée de personnes ne portant pas de masques.

Plus d’une douzaine de fêtes à la Maison Blanche ont été critiquées pour avoir été tenues à l’intérieur et ne pas imposer le port de masques malgré le nombre de cas et de décès en augmentation à travers le pays.

Franklin, qui a été conseiller spirituel du président Trump, a également assisté à l’événement des super-épandeurs de la Maison Blanche qui s’est tenu dans la roseraie en octobre pour la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett.

Franklin, qui a précédemment déclaré avoir rencontré Trump au moins 10 fois sur des questions de foi, est également apparu lors d’un événement virtuel « appel à la prière » pour la campagne de Trump lorsque lui et la première dame Melania Trump étaient eux-mêmes traités pour COVID-19.

Trump a regardé le service religieux de Franklin lors d’une journée nationale de prière plus tôt cette année.