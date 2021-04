Un pasteur de MARYLAND risque jusqu’à 20 ans de prison après avoir prétendument utilisé «3,5 millions de dollars de prêts PPP Covid pour acheter Tesla».

Le FBI a allégué que Rudolph Brooks Jr avait utilisé les fonds pour acheter un total de 39 voitures d’occasion – dont une Tesla, une Bentley et plus encore – et avait saisi 2,2 millions de dollars sur ses comptes.

Le pasteur Rudolph Brooks aurait déposé 3,5 millions de dollars de prêts PPP frauduleux et acheté une Tesla Crédit: Facebook

Brooks est répertorié comme le pasteur du Kingdom Tabernacle Crédit: Google Maps

Brooks a déposé une documentation sur le prêt pour dommages économiques en cas de catastrophe le 7 avril 2020, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice – et un mois plus tard, a demandé les prêts PPP.

Selon le DOJ, Brooks a demandé des prêts PPP pour son entreprise Cars Direct le 9 mai 2020.

Ses activités Cars Direct ont été «confisquées» en 2012 et relancées le 28 mai 2020, selon un affidavit.

Il aurait déposé deux autres prêts pour 1,8 million de dollars et 200 000 dollars pour d’autres sociétés – Kingdom Tabernacle et Madaro Celtic Bank, a rapporté The Daily Beast.

Selon le site Web Kingdom Tabernacle of Restoration, Rudolph Brooks est le pasteur principal du ministère de Washington DC.

Le pasteur aurait acheté 39 voitures d’occasion avec les fonds Crédit: Facebook

Le gouvernement fédéral dit que Brooks risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable des accusations de fraude par fil Crédit: Facebook

Le ministère de la Justice a déclaré: « À l’appui de la demande de prêt PPP de Cars Direct, Brooks aurait soumis des formulaires fiscaux frauduleux qui auraient rapporté 724 469 $ en paiements via les formulaires 1099-MISC et 7 471 630 $ en paiements de chômage totaux aux employés de Cars Direct. »

Le DOJ a ajouté que, selon un affidavit, « les registres de l’IRS ne reflètent aucune déclaration fiscale faite par Cars Direct pour toute période fiscale, indiquant que Cars Direct n’a pas embauché d’employés ou payé des taxes de chômage. »

«De plus, le département du travail du Maryland n’a aucune trace des salaires payés par Cars Direct ou des salaires de Brooks.

Brooks aurait reçu 1 556 589 $ le 9 mai – et a ouvert un autre compte bancaire où il a transféré 500 000 $.

Le gouvernement fédéral a déclaré avoir saisi 2,2 millions de dollars sur onze comptes, ainsi que sur la Tesla Crédit: Facebook

Les autorités fédérales affirment qu’il a alors «initié de nombreux transferts de fonds de prêt PPP des comptes Cars Direct vers ses comptes bancaires personnels».

Le 22 mai, il aurait utilisé les prêts PPP frauduleux pour acheter 39 voitures d’occasion, selon le communiqué du DOJ.

Parmi les voitures, citons une Bentley Continental 2005, une GMC Yukon XL 2014, une Cadillac Escalade 2015, deux Infinity Q50 2017, une Mercedes Benz S Class 2017 et une Tesla Model 3 2018.

Il aurait également acheté «plusieurs modèles de véhicules de luxe plus anciens».

Quand il a acheté la Tesla le 30 juillet, Brooks a transféré plus de 60 000 $ sur son compte bancaire personnel et a inscrit «Rudolph Brooks» comme client, selon les documents, selon le DOJ.

Le gouvernement fédéral a saisi plus de 2,29 millions de dollars sur 11 comptes, ainsi que le Tesla Model 3.

Brooks fait face à des accusations de fraude par fil dans le cadre de la fraude présumée aux PPP.

S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison, ainsi que trois ans de mise en liberté surveillée, selon le DOJ.