Le pasteur de Memphis prie pour le maintien de la paix après la diffusion de la vidéo

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Des membres de l’église de la cathédrale de Mt. Olive à Memphis se sont réunis pour le culte dimanche, deux jours après que les parents de Tire Nichols ont pris la parole depuis le sanctuaire et ont appelé à la paix après la diffusion d’une vidéo montrant le passage à tabac mortel de leur fils au mains des policiers.

“Nous avons eu le calme jusqu’à présent, c’est pourquoi nous avons prié”, a déclaré le pasteur Kenneth Thomas avant le service. “Et, bien sûr, nous espérons que cela continuera.”

Les villes du pays s’étaient préparées à des manifestations après la diffusion vendredi d’images de caméras corporelles montrant des officiers de Memphis battant Nichols, 29 ans, décédé des suites de ses blessures trois jours plus tard. Plusieurs dizaines de manifestants à Memphis ont bloqué le pont Interstate 55 qui transporte le trafic sur le fleuve Mississippi vers l’Arkansas. Les manifestants ont également bloqué la circulation à New York, Los Angeles et Portland, Oregon, mais les manifestations ont été dispersées et non violentes.

Pendant le service religieux, Thomas a offert une prière pour la famille de Nichols, demandant à Dieu de “les combler de vos bénédictions”.

La perte est “toujours très émouvante” pour la famille, a déclaré dimanche un avocat qui les représente, mais ils utilisent toute leur énergie pour plaider en faveur de réformes à la fois à Memphis et au niveau fédéral.

“Sa mère a des problèmes de sommeil mais elle continue de prier avec la compréhension, car elle croit dans son cœur, que Tyr a été envoyé ici pour une mission, et qu’il y aura un plus grand bien qui découlera de cette tragédie”, a déclaré l’avocat Ben Crump. a déclaré dans l’émission “This Week” d’ABC.

Crump s’est félicité de la dissolution de la soi-disant unité Scorpion de la ville, annoncée samedi par le directeur de la police Cerelyn “CJ” Davis, citant un “nuage de déshonneur” dans la vidéo récemment publiée.

Davis a agi un jour après la diffusion de la vidéo déchirante, affirmant qu’elle avait écouté les proches de Nichols, les dirigeants communautaires et les officiers non impliqués dans la prise de décision. Son annonce est intervenue alors que la nation et la ville luttaient pour faire face à la violence des officiers, qui sont également noirs. La vidéo a renouvelé l’indignation face aux rencontres mortelles répétées avec les forces de l’ordre qui continuent de se produire malgré les demandes de changement à l’échelle nationale.

Crump a déclaré à “This Week” que le cas de Nichols met en évidence un problème systémique dans la façon dont les personnes de couleur sont traitées, que les agents soient blancs, noirs ou de toute autre race.

La culture de la «police implicite et biaisée» qui existe en Amérique est tout aussi responsable de la mort de Nichols que les cinq officiers noirs qui l’ont tué, a déclaré Crump.

“Je crois que cela fait partie de la culture policière institutionnalisée qui permet en quelque sorte qu’ils puissent utiliser ce type de force et de brutalité excessives contre les personnes de couleur”, a déclaré Crump à “This Week”. “Ce n’est pas la race du policier qui est le facteur déterminant s’il va faire un usage excessif de la force, mais c’est la race du citoyen.”

Il a allégué que d’autres membres de la communauté de Memphis ont été agressés par l’unité Scorpion, désormais fermée, qui était composée de trois équipes d’environ 30 officiers dont l’objectif déclaré était de cibler les délinquants violents dans les zones à forte criminalité. L’unité était inactive depuis l’arrestation de Nichols le 7 janvier.

Scorpion signifie Street Crimes Operations to Restore Peace In Our Neighborhoods.

Les cinq officiers impliqués dans le passage à tabac de Nichols – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith – ont été licenciés et accusés de meurtre et d’autres crimes dans la mort de Nichols. Ils risquent jusqu’à 60 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de meurtre au deuxième degré.

Des images vidéo de la rencontre de Nichols avec la police montrent des officiers battant sauvagement le travailleur de FedEx pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés. Nichols appelle sa mère avant que son corps mou ne soit appuyé contre une voiture de police et que les officiers échangent des coups de poing.

Brenda Goss Andrews, présidente de la National Organization of Black Law Enforcement Executives, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait été frappée par l’agression immédiate des officiers dès qu’ils étaient sortis de la voiture : « Il est juste passé à 100. … Ce n’était jamais un question de désescalade », a-t-elle déclaré, ajoutant:« Le jeune homme n’a jamais eu de chance.

Lors d’un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden, les parents de Crump et Nichols ont discuté de la nécessité d’une réforme fédérale comme le George Floyd Justice in Policing Act, qui interdirait le profilage racial, interdirait les étranglements et les mandats d’interdiction de frappe, limiterait le transfert d’équipement militaire à la police. départements et faciliter l’inculpation des agents fautifs.

Biden a déclaré qu’il avait dit à la mère de Nichols qu’il “plaidoyerait” le Congrès pour qu’il adopte le Floyd Act “pour maîtriser la situation”.

La police de Memphis avait déjà mis en œuvre des réformes après le meurtre de Floyd, y compris l’obligation de désamorcer ou d’intervenir s’ils voyaient d’autres utiliser une force excessive.

S’exprimant sur “Cette semaine”, le sénateur démocrate Dick Durbin de l’Illinois, qui préside le Comité judiciaire, a déclaré que le Congrès pouvait adopter des mesures supplémentaires telles que “le dépistage, la formation, l’accréditation, pour améliorer le jeu afin que les personnes qui ont cette responsabilité de nous garder safe sont vraiment stables et abordent cela de manière professionnelle.

Le fait que l’application de la loi soit avant tout une responsabilité étatique et locale « ne nous absout pas. En vertu de la Constitution fédérale, nous avons des normes, des normes de procédure régulière et d’autres, dont nous sommes responsables », a déclaré Durbin.

“Ce que nous avons vu dans les rues de Memphis était tout simplement inhumain et horrible”, a-t-il poursuivi. “Je ne sais pas ce qui a créé cela – cette rage chez ces policiers qu’ils se féliciteraient d’avoir battu un homme à mort. Mais c’est littéralement ce qui s’est passé.

Mike Householder, Leah Willingham et Adrian Sainz, Associated Press