Le pasteur de la secte Doomsday et d’autres feront face à des accusations de meurtre et de torture d’enfants suite à la mort de 429 personnes au Kenya

Le directeur des poursuites pénales du Kenya a ordonné mardi que 95 personnes d’un culte apocalyptique être accusé de meurtre, d’homicide involontaire, de radicalisation, de cruauté et de torture d’enfants, entre autres crimes, pour la mort de 429 personnes soupçonnées d’être membres de l’Église.

Le directeurMulele Ingonga, répondait aux pressions d’un magistrat du comté côtier de Kilifi qui a demandé au parquet d’inculper les suspects dans un délai de deux semaines, sinon le tribunal les relâcherait.

Pendant des mois depuis les arrestations d’avril dernier, les procureurs avaient demandé au tribunal l’autorisation de maintenir en détention le chef de l’Église Paul Mackenzie et 28 autres personnes pendant qu’ils examinaient cette affaire qui avait choqué les Kenyans avec la découverte de charniers et de allégations de famine et étranglement.

Le prédicateur Paul Mackenzie, accusé d’avoir dirigé une secte apocalyptique ayant entraîné la mort de plus de 400 personnes, comparaît devant un tribunal de Malindi, au Kenya, le mardi 2 mai 2023. /PA



Le magistrat principal Yousuf Shikanda a rejeté la dernière demande de détention des suspects pendant 60 jours supplémentaires, affirmant que l’accusation avait disposé de suffisamment de temps pour terminer l’enquête.

Le cas apparu lorsque la police a secouru 15 paroissiens émaciés de l’église de Mackenzie, dans le comté de Kilifi, dans le sud-est du Kenya. Quatre sont morts après que le groupe ait été transporté à l’hôpital.

Les survivants ont déclaré aux enquêteurs que le pasteur leur avait demandé de jeûner jusqu’à la mort avant la fin du monde afin de pouvoir rencontrer Jésus.

“Un grand nombre de corps”

Une fouille dans cette zone boisée isolée a permis de découvrir des dizaines de fosses communes, ont indiqué les autorités. Les autopsies de certains corps ont révélé une famine, un étranglement ou une suffocation.

Parmi les autres accusations portées contre les suspects figurent notamment des voies de fait causant des lésions corporelles graves et la participation à des activités criminelles organisées.

Mackenzie purge une peine distincte d’un an de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir exploité un studio de cinéma et produit des films sans licence valide.

En octobre, le directeur des poursuites pénales du Kenya a déclaré que les enquêteurs procédaient toujours à l’extraction d’ADN et analyses pour identifier les victimes.

“L’ensemble du processus est délicat, laborieux et prend du temps compte tenu du grand nombre de corps à identifier”, a écrit le bureau.

Des ouvriers s’abritent pendant qu’ils creusent le sol pour exhumer les corps du charnier de Shakahola, à l’extérieur de la ville côtière de Malindi, le 25 avril 2023. YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images



L’affaire a suscité des appels à un contrôle plus strict des confessions marginales dans un pays avec une histoire troublante de pasteurs et de sectes autoproclamés qui se sont mêlés à la criminalité.

En 2022, le corps d’un Femme britannique décédée chez un autre chef de secte alors qu’il était en vacances au Kenya a été exhumé, a indiqué l’avocat de la famille. Luftunisa Kwandwalla, 44 ans, était en visite dans la ville côtière de Mombasa lorsqu’elle est décédée en août 2020 et a été enterrée un jour plus tard, mais sa famille a affirmé qu’il s’agissait d’un acte criminel.

