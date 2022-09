Lorsque septembre arrive aux États-Unis, ceux qui sont assez âgés pour se souvenir du 11 septembre 2001 repensent souvent à ces moments figés dans le temps. Certains se souviennent peut-être où ils se trouvaient au moment où ils ont réalisé que nous étions attaqués ; d’autres peuvent se souvenir des impacts ressentis à partir de ce jour-là ; mais tous se souviennent des vies qui ont été perdues.

Le révérend Matt Lamoureux, pasteur de la paroisse St. Patrick à Yorkville pense au 11 septembre chaque fois qu’il porte un vêtement blanc spécifique. Ce vêtement particulier s’appelle une chasuble, un vêtement extérieur sans manches porté par un prêtre célébrant une messe.

Cette chasuble a un lien direct avec le 11 septembre – elle lui a été donnée par Amy, la petite amie de longue date de Greg Milanowycz, un courtier d’assurance de 25 ans pour Aon qui travaillait ce jour-là au 93e étage du Tour sud b du World Trade Center.

Milanowycz et Lamoureux étaient des amis universitaires diplômés de l’Université St. Joseph de Philadelphie quelques années avant le 11 septembre. La dernière fois qu’ils ont passé du temps ensemble, c’était à peine trois mois avant l’attaque.

Lamoureux a vu Milanowycz lors d’une fête pour un ami commun à New York, et bientôt les deux ont entamé une conversation. Ils ont parlé de leurs parcours professionnels et Milanowycz a déclaré qu’il sortait toujours avec sa petite amie de l’université, ajoutant que le mariage pourrait être dans leur avenir.

Au cours des trois mois suivants, Lamoureux a déménagé au séminaire de son ordre à Washington, DC, résidant à environ cinq kilomètres du Capitole.

“Je me souviens de ce jour [Sept. 11] être très belle; c’était un ciel clair et je me précipitais dans le séminaire parce que j’étais un peu en retard pour le cours », a-t-il déclaré. “La secrétaire regardait à la télévision comment un petit avion avait percuté le World Trade Center à New York. J’ai pensé “eh bien, c’est inhabituel”, puis j’ai couru dans la classe.

Au fur et à mesure que le cours avançait, les séminaristes ont commencé à entendre des bribes de ce qui se passait ce matin-là, mais ce n’est qu’à leur première pause dans le cours qu’ils ont pu regarder eux-mêmes une partie de la couverture.

Lamoureux a appris par un ami commun que Milanowycz, qui travaillait au 93e étage de la tour sud, avait disparu. Plus tard, lorsque plus de détails sur la journée furent connus, il apprit que Milanowycz n’était jamais sorti de la tour ce jour-là.

Selon des reportages compilés des années plus tard sur la base d’appels téléphoniques et de déclarations de témoins de ce jour-là, il est devenu connu que Milanowycz avait exhorté d’autres personnes à partir, dont beaucoup ont survécu, alors qu’il restait dans le bâtiment, se réunissant finalement avec 30 autres personnes qui étaient piégées. à l’un des étages supérieurs. Il a joint son père par téléphone et son père a relayé des messages entre Milanowycz et un répartiteur des services d’urgence qu’il avait sur une autre ligne.

La tour sud s’est effondrée peu après ce moment.

Avance rapide jusqu’à il y a environ trois ans. Amy a contacté Lamoureux et lui a demandé s’il aimerait une chasuble qui avait été faite en l’honneur de Milanowycz et n’avait jamais été utilisée.

L’inscription cousue dans la chasuble. (photo fournie par la paroisse St. Patrick)

“J’ai dit que je serais honoré, et il m’a été envoyé, et maintenant je le porte à différentes occasions”, a déclaré Lamoureux. “Je suis honoré de pouvoir porter ceci en sa mémoire, de prier pour lui et de me souvenir de notre amitié. Je le porte également en sa mémoire pour sa famille et ses amis, et pour tous ceux qui ont perdu la vie le 11 septembre. C’est un rappel concret d’eux, et c’est aussi un rappel que nous donnons tout à Dieu et avons confiance en son plan, sa miséricorde, et qu’aucun mal ne triomphe de Dieu et de son plan. Dieu, qui est l’amour lui-même, gagne toujours à la fin. Unis, nous sommes, surtout quand nous sommes avec Dieu.

Lamoureux a l’intention de porter la chasuble lors d’une messe spéciale pour les premiers intervenants à 13 h le dimanche 11 septembre, pour commémorer le 11 septembre et ceux qui ont été perdus ce jour-là, ainsi que ceux qui ont servi et continuent de servir notre pays en tant que premiers intervenants. Tous, en particulier les premiers intervenants, sont invités à y assister, et il y aura une réception avec des rafraîchissements légers après la messe à 14 h.