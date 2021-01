Le pasteur en disgrâce de Hillsong, Carl Lentz, a été aperçu en train de passer du temps seul dans le sud de la Californie avant le week-end, des semaines après avoir passé les vacances loin de sa famille en cure de désintoxication.

Le dirigeant évincé de la méga-église, âgé de 42 ans, semblait prendre le temps de réfléchir tôt vendredi matin alors qu’il regardait le lever du soleil depuis un banc de la jetée de Manhattan Beach tout seul.

Lentz, qui est devenu célèbre en tant que pasteur célèbre ayant des liens étroits avec Justin Bieber, avait l’air abattu et pensif alors qu’il s’asseyait et regardait l’océan. Portant une veste en cuir sur un sweat à capuche noir et un short, il était presque méconnaissable à cause de sa barbe débraillée et négligée.

À un moment donné, il a sorti un stylo et un bloc-notes et a griffonné quelques notes. Il a également apporté son ordinateur portable qu’il a vérifié à quelques reprises avant de retourner dans sa maison de location de 18 000 $ par mois où il a déménagé après avoir été renvoyé de son église à New York.

Lentz a parlé poliment aux photographes alors qu’il retournait à sa voiture avant de rentrer chez lui. Il a refusé de commenter le fait que son ami Justin Bieber devienne pasteur, disant: « Je n’ai rien à dire, mon homme. Désolé.’

Seul le temps: le pasteur en disgrâce de Hillsong, Carl Lentz, a pris le temps de réfléchir avant le week-end alors qu’il regardait le lever du soleil sur la jetée de Manhattan Beach dans le sud de la Californie

Portant une veste en cuir sur un sweat à capuche noir et un short, Lentz avait l’air presque méconnaissable en raison de sa barbe débraillée et négligée

Le joueur de 42 ans avait l’air abattu et pensif alors qu’il était assis et regardait l’océan pendant environ une demi-heure

À un moment donné, il a sorti un bloc-notes et un stylo et a commencé à noter quelques notes

Lorsqu’il a été félicité pour son nouveau look et sa barbe grandissante, il a répondu: « Merci, il y a du gris dedans. »

Plus tôt cette semaine, Lentz a été aperçu en train de côtoyer sa femme australienne Laura alors qu’il faisait des courses à Los Angeles.

Il avait l’air un peu plus mal à porter avec ses cheveux poussés alors qu’il se dirigeait vers Target à Redondo Beach dimanche.

Laura, qu’il a épousée en 2003 et avec qui il partage trois enfants, a été vue portant son alliance au doigt et son bras était autour de celui de Carl pour la sortie.

Le couple a fait front uni depuis que Carl, qui a travaillé avec Hillsong pendant 10 ans et était le pasteur en chef de son chapitre de New York, a été limogé en novembre pour avoir eu une liaison et il a admis avoir trompé sa femme.

Cela vient après que Lentz soit entré dans un programme de traitement début décembre pour traiter les problèmes de santé mentale suite à son licenciement, dans un établissement ambulatoire spécialisé dans la « dépression, l’anxiété et l’épuisement pastoral », selon People Magazine.

La sortie de vendredi survient quelques semaines à peine après que Lentz ait terminé un séjour de 30 jours en cure de désintoxication pour des problèmes de santé mentale, à la suite de son licenciement de la méga-église

Il a refusé de commenter le fait que son ami Justin Bieber devienne pasteur, disant: « Je n’ai rien à dire, mon homme. Désolé’

Lentz a été aperçu portant une bague à son doigt gauche lors de sa sortie matinale

Lentz, qui était devenu célèbre en tant que pasteur célèbre ayant des liens étroits avec Justin Bieber, a été licencié en novembre pour « échecs moraux » après avoir été révélé qu’il avait trompé sa femme Laura (à gauche). Bien qu’il n’ait jamais parlé de sa liaison, le designer de New York Ranin Karim (à droite) 34 ans, est devenu public quelques jours après l’éclatement du scandale, affirmant qu’elle avait mis fin à leur relation secrète de plusieurs mois.

« Il veut être meilleur pour sa famille et se consacre à faire le travail », a déclaré une source au magazine à l’époque. «Sa famille le soutient et espère que leur vie privée sera respectée au cours de ce voyage.

Ils ont ajouté: « Il n’a aucune mauvaise volonté envers l’église et reconnaît qu’ils devaient prendre des mesures pour remédier à ses faux pas. »

Au cours de ses 10 années avec Hillsong, Lentz a adopté une façon vestimentaire branchée et a noué des amitiés avec de jeunes célébrités pour aider à renforcer l’image de l’église, alors même qu’il déclarait publiquement que l’homosexualité et l’avortement étaient des péchés.

Mais une déclaration du fondateur de Hillsong, Brian Houston, le 4 novembre, a annoncé qu’il avait été démis de ses fonctions en raison de « discussions en cours sur les problèmes de leadership et les abus de confiance, ainsi que d’une récente révélation d’échecs moraux ».

«Ils ont un cœur pour les gens et nous sommes convaincus qu’après un temps de repos et de restauration, Dieu utilisera Carl d’une autre manière en dehors de l’église de Hillsong», poursuit le communiqué. «En mettant fin à son mandat, nous ne voulons en aucun cas diminuer le bon travail qu’il a accompli ici.

Lentz et sa femme ont déménagé sur la côte ouest après avoir été congédié et semblent travailler à la réparation de leur mariage

Jouer le rôle: Lentz a adopté un style vestimentaire branché et s’est entouré de célébrités comme Justin Bieber, bien qu’il ait publiquement qualifié l’homosexualité et l’avortement de péché; vu en 2017

Lentz était le pasteur de la succursale de Hillsong à New York, bien qu’il semblait également passer beaucoup de temps sur la côte ouest.

Le scandale semble avoir eu un impact sur sa relation avec Bieber et sa femme Hailey, car tous deux ne l’ont pas suivi sur Instagram après avoir passé beaucoup de temps avec lui.

L’année dernière, Lentz a baptisé Bieber et a même présidé son mariage.

En décembre, DailyMail.com a exclusivement rendu compte de l’audio de Houston s’adressant aux chefs d’église et aux principaux donateurs dans lequel il affirmait que Lentz avait eu « plus d’une liaison » avant son licenciement.

Il les a qualifiés de «significatifs» et a ajouté que certains «mauvais comportements moraux étaient remontés historiquement», bien qu’il ne fasse pas référence à ces affaires récentes, qui étaient apparemment consensuelles.

Peu de temps après l’éclatement du scandale, la designer basée à New York, Ranin Karim, a affirmé qu’elle avait entretenu une liaison de plusieurs mois avec lui.

Le créateur égyptien et palestinien a déclaré que la relation avait commencé après une rencontre fortuite au Domino Park de New York. Karim a déclaré que le couple avait commencé leur « histoire d’amour » dans le contexte de Covid-19 et s’était réconforté l’un l’autre pendant cette période étrange.

Le post Instagram de Lentz où il a avoué avoir trompé sa femme Laura de 17 ans

Le joueur de 34 ans a affirmé que Lentz « se vanterait de sa BMW » et parlerait de son amitié avec la pop star Justin Bieber.

Lentz a également frôlé d’autres célébrités comme Drake, Vanessa Hudgens et diverses stars de la NBA.

Selon elle, Lentz n’a jamais donné que son prénom et prétendait être un agent sportif.

Quand Karim a découvert que Lentz était marié, elle prétend qu’elle lui a dit de mettre fin à leur aventure.

« Quand j’ai appris qu’il était marié, je lui ai dit à plusieurs reprises « retourne chez ta femme, retourne dans ta famille », mais il n’arrêtait pas de se présenter dans le hall de mon immeuble avec des bouteilles de tequila Clase Azul à boire, ‘elle a réclamé.

« Il a dit qu’il se sentait mal pour ce qu’il faisait à sa femme, qu’elle était une femme incroyable et bonne, qu’il ne l’avait jamais fait auparavant mais que son mariage n’était pas parfait. »

Karim pense que Lentz cherchait un moyen de sortir de son mariage «ennuyeux».

L’épouse de Lentz, Laura, a découvert l’affaire parce que Lentz avait synchronisé ses messages iPhone avec son iCloud. Elle a découvert des messages de Karim à lui sur son ordinateur de travail alors qu’elle était dans les bureaux de Hillsong, entourée de collègues.

Malgré les affaires présumées, la femme de Lentz, Laura, semble rester avec lui et sa famille le soutiendrait.