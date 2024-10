Le passeur Haason Reddick accepte un contrat retravaillé avec les Jets, mettant ainsi fin à la dernière résistance de la NFL

Les Jets, dirigés par Johnson, Douglas et maintenant l’entraîneur par intérim Jeff Ulbrich, sont tous déterminés à mettre fin à la plus longue sécheresse en séries éliminatoires du sport américain à 14 ans cette saison, et le retour de Reddick dans le giron en est une partie importante.

Reddick devrait s’insérer en tant que titulaire en face de Will McDonald IV sur la ligne défensive et aider à ancrer un sept avant dirigé par CJ Mosley et Quinnen Williams. En six matchs, la défense des Jets se classe septième pour les points alloués, deuxième pour le total de verges allouées et se classe parmi les six premières pour les sacs (20) et le pourcentage de pression QB (28,9).