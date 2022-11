Le passeport indien britannique de l’époque coloniale de 1927 devient viral, Internet l’appelle « précieux »

Collectionner des passeports anciens est une façon intéressante d’avoir un aperçu de la vie de quelqu’un. Ce document important contient non seulement des informations personnelles essentielles sur une personne, mais sert également de mini carnet de voyage. Les documents conservés dans un passeport peuvent montrer à quel point une personne a beaucoup voyagé, quel type de cultures elle a vues, à quoi ressemblait l’administration des voyages de son époque, et plus encore. Un collectionneur de passeports vintage a découvert la vie d’un médecin indien à l’époque coloniale passeport.

Un collectionneur et blogueur qui passe par vintage.passport.collector sur Instagram a posté une vidéo d’un des passeports de sa collection.

La légende de la vidéo dit : « Passeport indien colonial britannique de 1927-1932 délivré à un célèbre médecin de Bombay qui a voyagé en Europe à la fin des années 1920 ». La couverture du passeport porte les inscriptions «British Indian Passport» et «Indian Empire» en relief. Le document a été délivré à Bombay (aujourd’hui Mumbai) en 1927 et a été utilisé jusqu’en 1932. Il y a une photo en noir et blanc du titulaire du passeport, qui était évidemment un résident de Bombay. Le nom de Sohrab Nanavatty est mentionné dans le petit document. Le collectionneur de passeports vintage a affirmé que ce détenteur de passeport avait un hôpital qui porte son nom à Mumbai.

Le passeport révèle que le médecin est né à Bombay en 1895 et était un sujet britannique de naissance. Il contient également des détails personnels écrits dessus et des timbres de plusieurs pays. Le titulaire semble avoir visité de nombreux endroits en Europe, dont l’Autriche, la Belgique et la République de Weimar. Curieusement, le document comporte des écrits en français.

Les utilisateurs d’Instagram sont ravis de cette trouvaille. De nombreux Indiens dans les commentaires ont souligné à quel point il est intéressant de connaître cette relique de l’époque de la domination coloniale en Inde. D’autres sont impressionnés par l’affirmation selon laquelle il s’agit du passeport d’une personne célèbre.

Un utilisateur a écrit : « C’est un millésime très précieux maintenant. En effet, le Dr Nanavati est une personnalité publique célèbre et connue. Un autre a apprécié le blogueur, disant qu’ils sont indiens, mais qu’ils n’ont jamais “vu un passeport aussi vieux et précieux”. Cependant, un internaute a souligné que le Sohrab Nanavatty mentionné dans ce document et Balabhai Nanavati, du nom de l’hôpital de Mumbai, sont deux personnes différentes.

