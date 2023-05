Le passé secret de George Knight révélé à son arrivée à Walford dans EastEnders

ELAINE Peacock attendait avec impatience que son partenaire secret George Knight arrive à Walford et emménage avec elle dans The Vic.

Mais certains habitants d’Albert Square connaissent déjà le nouveau venu d’EastEnders en raison de son passé inattendu.

Bbc

George Knight fera vibrer Albert Square la semaine prochaine

Il arrive sur la place avec ses deux filles

Une poignée d'habitants de Walford parviennent à le reconnaître

Que cache George Knight ?

Linda (représentée par Kellie Bright) a provoqué une agitation lorsque sa mère Elaine (Harriet Thorpe) est revenue à Albert Square avec la nouvelle qu’elle était la nouvelle propriétaire de Vic.

Depuis son retour, Elaine a ébouriffé pas mal de plumes et il est devenu clair qu’elle serait rejointe par une personne mystérieuse après avoir passé un appel téléphonique énigmatique dans le dos de Linda.

À venir la semaine prochaine sur BBC One, le partenaire d’Elaine, George Knight (Colin Salmon), fait son arrivée à Walford avec ses filles Anna et Gina (respectivement représentées par Molly Rainford et Francesca Henry) en remorque.

Les trois arrivent au Vic et Linda est stupéfaite lorsque George se présente comme le nouvel homme d’Elaine.

George l’informe qu’ils sont tous arrivés de Marbella pour aider à diriger The Vic – dont Linda n’avait pas été informée par Elaine.

Incandescente de rage de réaliser qu’Elaine avait prévu d’inviter son fiancé et sa famille à les rejoindre, Linda pourrait-elle se venger ?

Mais Linda n’est pas la seule à être prête à affronter George.

L’arrivée de George à Walford fait encore plus sensation lorsqu’il est instantanément reconnu par Jack Branning (Scott Maslen), Phil Mitchell (Steve McFadden) et Winston (Ulric Browne) comme boxeur de championnat.

Pendant ce temps, Nish Panesar (Navin Chowdhry), qui était prêt à mettre la main sur The Vic avant l’arrivée d’Elaine, apprend qu’il ne faut pas se soucier de George.

Mais les deux hommes s’affrontent bientôt – George aurait-il pu se trouver un rival dangereux ?

Plus tard, de retour au Vic, George tend une branche d’olivier à Linda et lui promet qu’il ne causera pas de problèmes.

Peut-on lui faire confiance ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Linda n'est pas contente de rencontrer George

Peut-on lui faire confiance ?