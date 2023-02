Le passé, le présent et l’avenir de l’art numérique – Samsung Global Newsroom

La technologie n’est pas étrangère au monde de l’art, et les gens trouvent encore chaque jour de nouvelles façons d’utiliser la technologie dans l’art. Samsung Art Store, par exemple, travaille avec des galeries, des musées, des artistes indépendants et des collectifs d’artistes pour offrir des expériences d’art numérique uniques aux utilisateurs de The Frame sur un écran mat brillant. L’un de ces partenaires, Noah Kalina, est un photographe qui trouve que la technologie telle que l’Art Store peut aider à connecter les artistes à leur public de manière nouvelle et inimaginable auparavant.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Noah, dont le travail se concentre principalement sur le passage du temps, pour discuter de la façon dont son travail a changé au fil des ans et de ce que l’avenir de la technologie d’affichage pourrait réserver.

Les histoires derrière Noé Kalinale travail

Q : Qu’est-ce qui vous a attiré dans une carrière d’artiste, en particulier de photographe ?

Au lycée, j’ai développé une passion pour la photographie et j’ai fréquenté la School of Visual Arts de New York, où j’ai obtenu mon BFA en photographie. Après l’université, j’ai travaillé comme photographe éditorial et commercial indépendant, photographiant des portraits, des paysages et des intérieurs architecturaux pour divers magazines et entreprises. En étant exposé à différentes personnes et lieux, mes projets personnels ont ensuite été influencés, et mon travail commercial m’a permis de poursuivre ma propre pratique artistique.

Q : Où trouvez-vous l’inspiration créative maintenant ?

Je me tourne toujours vers les plateformes de médias sociaux pour découvrir de nouveaux travaux et trouver l’inspiration. J’aime voir sur quoi travaillent mes amis et collègues artistes, j’ai donc tendance à visiter ces sites quotidiennement pour m’inspirer. Les films sont une autre source pour mes futurs projets, et je regarde au moins quatre ou cinq films par semaine. Je fais de longs trajets en voiture et j’écoute de la musique parce que je peux y réfléchir et conceptualiser de nouvelles idées. Je feuillette aussi constamment ma collection de livres d’art pour découvrir des références plus obscures.

Q : D’autres ont décrit votre travail comme «capturant le passage du temps», en grande partie en raison de votre notoriété Tous les jours projet qui a documenté votre visage au quotidien pendant 20 ans. Comment décririez-vous votre propre travail ?

J’ai toujours été intéressé par le passage du temps; au fil des ans, une grande partie de mon travail a été conceptuellement liée à ce thème. J’aime observer comment les gens et les lieux changent subtilement au fil du temps, ce que l’on peut voir dans plusieurs de mes séries, de Tous les jours pour Terre à bois pour La rivière. Je décrirais mon travail comme subtil, calme, lent et beau mais avec un peu d’humour !

Noé Kalina X Samsung Art Store

Q : Quelle est l’histoire de votre partenariat avec l’Art Store ?

Un de mes amis, Cody Cobb, dont j’admire beaucoup le travail, avait des pièces dans l’Art Store. Quand j’ai vu son travail là-bas pour la première fois, j’ai été séduit par son apparence sur The Frame; c’est vraiment une expérience visuelle incroyable. Peu de temps après, on m’a demandé d’être inclus et j’ai immédiatement dit oui.

Q : Quel impact le partenariat Art Store avec Samsung a-t-il eu sur votre carrière ?

Cela a permis à mon art d’être consommé par des gens du monde entier. Certains de ceux qui ont découvert mon art via l’Art Store se sont même renseignés sur la collecte d’impressions physiques et de certains de mes livres.

Q : Comment compareriez-vous l’affichage numérique de votre art, comme sur The Frame, à des supports plus traditionnels comme l’impression ou une exposition ?

Il est difficile de comparer car les affichages numériques sont évidemment très différents des impressions traditionnelles. À bien des égards, les écrans numériques comme The Frame sont meilleurs, en particulier pour les œuvres natives de l’écosystème numérique, telles que l’art numérique, la photographie et la vidéo. L’affichage mat sur The Frame et le rétroéclairage peuvent rendre certaines œuvres d’art d’une manière vraiment surréaliste, presque en trois dimensions, ce qu’une impression traditionnelle ne fait pas aussi bien. L’un des plus grands avantages d’un affichage numérique est la possibilité de changer le travail au fil du temps et d’afficher différents types de supports. Pouvoir utiliser l’espace occupé par un téléviseur lorsqu’il n’est pas utilisé pour présenter des œuvres d’art est également un avantage des écrans numériques.

L’avenir de l’art numérique

Q : Y a-t-il eu un changement dans votre façon de créer de l’art à mesure que la technologie s’intègre de plus en plus dans le monde de l’art ? Avez-vous remarqué un changement dans la façon dont les gens consomment votre art ?

L’évolution de la technologie des moniteurs et des écrans a certainement affecté la façon dont je considère et réalise mes compositions. Mais en réalité, je suis un puriste de la photographie et je fais généralement mon travail avec une impression physique à l’esprit tout en comprenant que mon travail peut principalement être consommé sur des écrans grands et petits.

J’ai adopté la technologie numérique assez tôt et j’ai commencé à publier mon travail sur Internet en 1998. L’idée que n’importe qui, n’importe où dans le monde, ait accès à mon art est quelque chose que j’ai toujours aimé. Les personnes ayant une exposition potentiellement illimitée à mon travail ont toujours été importantes pour moi.

Nous allons certainement voir l’IA avoir un impact sur la photographie commerciale, et je pense que beaucoup des types de photographies pour lesquelles j’avais l’habitude d’être commandé n’existeront plus. Cela dit, les outils d’intelligence artificielle peuvent être utilisés pour améliorer les photographies et faciliter le processus d’édition, et je suis intéressé par la manière dont je pourrais appliquer cette technologie à mes propres projets.

Q : Laquelle de vos œuvres recommanderiez-vous aux consommateurs d’afficher sur The Frame ?

Tout d’abord, je recommanderais le Sans titre “Diagonale” (2015), qui est un arbre tombé capturé dans des bois brumeux. J’avais pris de nombreuses photographies de cette scène entre 2014 et 2017 jusqu’à ce que l’arbre mort tombe. Il y a quelque chose dans cette photographie qui fonctionne particulièrement bien sur The Frame. Il apparaît presque en trois dimensions. Vous pouvez en savoir plus sur cette série ici.

Le Terre à bois (2015) semble absolument incroyable sur The Frame et est la première photo que j’ai jamais faite dans mon Terre à bois série. Les séries Terre à bois est un projet temporel documentant un noyer noir au fil des saisons. J’ai pris plus de 70 photographies de ce paysage au cours des huit dernières années.

Mon Sans titre “Chemin” (2018) semble également fantastique sur The Frame en raison de son mystère. C’est un paysage surréaliste d’une branche enveloppée de lumières LED placée à côté d’un mur de pierre apparemment sans fin. Il s’agit d’une série d’œuvres où j’insère des éléments électroniques dans le paysage.

Pour découvrir plus d’œuvres d’art de Noah Kalina, rendez-vous au Samsung Art Store dans The Frame.