Le passé fasciste de l’Italie sous le feu des projecteurs un siècle après le putsch

MILAN (AP) – Jamais l’incapacité de l’Italie à accepter son passé fasciste n’a été aussi évidente alors qu’elle marque le 100e anniversaire vendredi de la Marche sur Rome qui a porté au pouvoir le dictateur totalitaire Benito Mussolini, une date qui n’a fait que gagner plus d’attention alors que le premier gouvernement d’après-guerre dirigé par un parti néo-fasciste entre en fonction.

Le symbolisme semble troublant : le parti d’extrême droite des Frères d’Italie de Giorgia Meloni conserve de manière controversée l’emblème d’une flamme utilisée par les fascistes ; Le co-fondateur de son parti, Ignazio La Russa, dont le deuxième prénom est Benito et dont le siège social est inondé de souvenirs fascistes, est le président élu de la chambre haute du Parlement.

Meloni a tenté d’éloigner Brothers of Italy de ses racines néo-fascistes. Elle a fait sa déclaration la plus claire à ce jour cette semaine lors d’un discours à la chambre basse italienne avant les votes de confiance confirmant son gouvernement.

“Je n’ai jamais ressenti de sympathie ou de proximité avec des régimes non démocratiques, fascisme inclus, car j’ai toujours considéré les lois raciales de 1938 comme le point le plus bas de l’histoire italienne, une honte qui marquera à jamais notre peuple”, a déclaré Meloni mercredi à la chambre basse du parlement. , décriant les lois de Mussolini qui persécutaient la communauté juive d’Italie.

La question demeure cependant de savoir si la voix modérée qu’elle a récemment adoptée va persévérer et comment cela sera toléré par l’aile nostalgique de son parti qui représente un noyau de 4% de son soutien.

Déjà, l’Association nationale des partisans italiens, ou ANPI, qui conserve la mémoire de la résistance de la guerre contre le fascisme, a noté quelques signes d’une extrême droite enhardie dans les régions gouvernées par les Frères d’Italie. Par exemple, le gouverneur de la région centrale des Marches a coupé le financement pour entretenir les pierres d’achoppement en laiton gravées des noms et des dates des victimes de l’Holocauste à l’extérieur de leurs maisons d’avant-guerre, a déclaré le président national de l’ANPI, Gianfranco Pagliarulo. Il a ajouté que les attaques sur les réseaux sociaux contre son organisation sont devenues plus virulentes que jamais.

“C’est un signal inquiétant”, a déclaré Pagliarulo. « Il est évident que la victoire de la droite nationaliste conduira à une résurgence des attitudes provocatrices néo-fascistes… Nous ne sommes pas inquiets car nous nous battrons avec des armes politiques, et si nécessaire, avec des armes légales.

Vendredi, l’ANPI organisera une manifestation dans la ville septentrionale de Predappio, où Mussolini est enterré, pour marquer la libération de la ville du fascisme le 28 octobre 1944. La date a été délibérément choisie par les libérateurs partisans pour éclipser le souvenir de la Marche sur Rome.

Cela empêche également les nostalgiques fascistes de commémorer la Marche sur Rome ce jour-là. Leur événement est prévu dimanche, le dernier jour de la marche historique de Mussolini sur Rome, et l’une des trois commémorations organisées par les néo-fascistes à Predappio chaque année. Les autres marquent le jour de la naissance de Mussolini, le 29 juillet 1883, dans une maison non loin du cimetière avec sa crypte, et le 28 avril 1944, jour où il fut tué par des partisans à Milan.

“La marche sur Rome est le mythe fondateur de l’Italie fasciste, et pour nous c’est un mythe négatif, à l’origine d’une catastrophe qui a conduit l’Italie à de nombreuses guerres, la plus catastrophique de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Pagliarulo. “Nous devons combattre le mythe positif de la marche sur Rome et maintenir ce jour comme le début de la période la plus sombre de l’histoire italienne moderne.”

L’Italie n’a jamais traversé un processus similaire à la dénazification de l’Allemagne, et un parti néo-fasciste, le Mouvement social italien, faisait partie du premier gouvernement italien d’après-guerre en 1946. L’héritage fasciste perdure dans l’architecture à travers le pays, des bâtiments scolaires aux petits villes à la majestueuse gare de Milan et au palais de justice massif et au quartier EUR de Rome. Les idées populaires persistent selon lesquelles les deux décennies de fascisme en Italie ont apporté des progrès, illustrés par les services ferroviaires opportuns de l’époque, le boom architectural et l’assèchement des marécages infestés de paludisme.

Il est encore possible – bien que loin d’être courant – d’apercevoir un portrait de Mussolini accroché derrière un bar ou dans un restaurant, en particulier dans les régions productives du nord de l’Italie, ou de trouver des souvenirs ou des souvenirs fascistes dans des magasins autrement ordinaires. Bien que l’association partisane considère ces manifestations comme une apologie du fascisme, punissable par la loi, elles sont rarement, voire jamais, poursuivies.

« Les historiens nous enseignent à juste titre que le fascisme a pris fin en Italie en 45. Mais pas les fascistes”, a déclaré l’historien Francesco Filippi, qui a écrit un livre analysant les idées fausses populaires sur le fascisme. “Des millions de personnes qui ont participé à ce régime et ont continué à faire partie de la vie politique du pays, et même des partis qui se référaient directement au fascisme, ont pris part à la vie politique du pays à partir de 1946, arrivant jusqu’à nos jours très continuellement. »

Filippi a déclaré que les électeurs modérés qui ont fait passer Meloni de 4% des voix en 2018 à 26% lors des élections législatives de septembre ont indiqué une expansion fondamentale de la base du parti au-delà de ceux “qui ont reconnu les Frères d’Italie comme l’héritier historique du Mouvement social italien, et donc un certain type d’idée fasciste.

Beaucoup de nouveaux électeurs, a-t-il dit, espèrent que Meloni construira un gouvernement conservateur de droite, “une droite normale, c’est-à-dire antifasciste, liée aux valeurs démocratiques”.

Les porte-drapeaux du mouvement partisan italien en temps de guerre ont déclaré qu’ils suspendaient leur jugement sur le gouvernement de Meloni jusqu’à ce qu’il prenne des mesures concrètes.

“Nous espérons qu’il deviendra un gouvernement conservateur de droite, comme en France ou en Grande-Bretagne”, a déclaré Miro Gori, le président de l’ANPI dans la province d’Émilie-Romagne où se trouve Predappio. “On verra ce qu’il se passe.”

