Le passé de Cate Blanchett la hante dans la bande-annonce captivante de « Disclaimer »

Le passé vous retrouve toujours.

C’est ce qu’il dit Clause de non-responsabilitéla prochaine série limitée d’Apple avec Cate Blanchett, Kevin Kline et Sacha Baron Cohen, et écrite et réalisée par Alfonso Cuarón.

Clause de non-responsabilité est un thriller psychologique captivant raconté en sept chapitres et basé sur le roman à succès du même nom de Renée Knight.

La bande-annonce captivante présente la journaliste Catherine Ravenscroft (Blanchett) comme une « source d’inspiration pour nous tous », mais elle commence rapidement à se défaire. Cachant un profond secret de son passé qui menace de révéler sa réputation et son identité, la bande-annonce se termine avec le personnage de Kline, qui est sur son dos, qui l’avertit : « Le monde doit savoir qui est vraiment Catherine Ravenscroft. Le monde doit connaître la vérité. »

La bande-annonce se termine ensuite par la clause de non-responsabilité suivante : « Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées n’est pas une coïncidence. »

Cette clause de non-responsabilité provient du roman de la série, qui est présenté dans la bande-annonce. Le Hollywood ReporterLe critique en chef de la télévision, Daniel Fienberg, a expliqué dans sa critique : « Catherine reçoit une copie non sollicitée d’un livre mince intitulé Le parfait inconnuElle commence à lire. D’abord, elle est captivée. Puis elle est horrifiée. Puis elle se tient devant l’évier et essaie de mettre le feu au livre. « Je me suis reconnue », dit-elle. Littéralement. Catherine est certaine que le livre parle d’elle, d’un secret vieux de 20 ans qu’elle espérait voir enterré à jamais.

Voici le synopsis de la série : « La journaliste de renom Catherine Ravenscroft (Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui expose ses secrets les plus sombres. Alors que Catherine se précipite pour découvrir la véritable identité de l’écrivain, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise à la fois sa propre vie et ses relations avec son mari Robert (Baron Cohen) et leur fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee). »

La distribution comprend Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George et Hoyeon.

La série marque le premier show de Cuarón dans le cadre de son accord global avec le streamer. Lors du dévoilement de la série à Venise, le cinéaste a parlé de son attirance (et, au début, de son hésitation) pour le format télévisuel et de l’apport d’une approche cinématographique à la série. Cuarón a également déclaré qu’il avait Blanchett en tête dès le début. « J’étais terrifié à l’idée que [she] « Je dirais non, parce qu’elle était tellement présente dans mon esprit et dans la façon dont je voyais tout », a-t-il déclaré. Blanchett, quant à elle, a résumé son expérience en disant : « Je joue une femme qui a des choses qu’elle a enfouies, des choses traumatisantes qu’elle a enfouies. J’ai donc réfléchi à ce qui arrive aux souvenirs refoulés et aux choses que nous avons évitées au lieu de traiter. Et j’ai trouvé cela fascinant et assez douloureux. »

Les studios Apple Clause de non-responsabilité est coproduit par Esperanto Filmoj et Anonymous Content. Cuarón est producteur exécutif pour Esperanto Filmoj aux côtés de Gabriela Rodriguez. Blanchett est également producteur exécutif de la série, aux côtés de Knight, Emmanuel Lubezki, Donald Sabourin et Carlos Morales. David Levine et feu Steve Golin sont producteurs exécutifs pour Anonymous Content. Finneas O’Connell signe la musique.

Clause de non-responsabilité sort ses deux premiers épisodes le vendredi 11 octobre, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi.