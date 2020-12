Jodie Marsh s’est fait un nom dans les Noughties grâce à sa prédilection pour porter une ceinture comme soutien-gorge et son boeuf sans fin avec sa rivale Katie Price.

La mannequin glamour à succès – qui fête ses 42 ans aujourd’hui – est devenue l’une des mannequins les mieux payées, gagnant des légions de fans avec ses one-liners impétueux et son attitude sans vergogne.

Mais avant de se faire connaître, Jodie, née dans l’Essex, a déjà vécu une vie de privilèges extraordinaires en tant qu’étudiante hétéro qui a grandi dans un immense manoir doté de sa propre piscine.

Ses parents avisés, John Marsh, et feu maman Kristina – qui est décédée tragiquement d’un cancer en octobre – étaient des millionnaires autodidactes grâce à leur entreprise d’échafaudage et ont acheté un manoir de style Tudor dans la campagne près du village exclusif de Brentwood, Essex.

Mais malgré sa vie à la maison confortable et aimante, les années d’adolescence de Jodie étaient loin d’être heureuses après que des intimidateurs cruels à l’école l’aient terrorisée sans pitié et la laissaient se sentir suicidaire.

Dans le documentaire de Channel 5, Bullied: My Secret Past, elle a raconté comment les intimidateurs la tourmentaient à cause de ses lunettes épaisses et de son nez cassé, qu’elle a blessée dans un accident de hockey, et lui donnaient des coups de pied dans la tête.

Désespérée de voler sous leur radar, Jodie se cachait de peur dans la bibliothèque de l’école au déjeuner.







«Mon harcèlement à l’école a changé ma vie», a-t-elle déclaré précédemment à The Morning.

«Après m’être cassé le nez dans un accident de hockey, ils ont commencé à me mordiller le nez, puis on m’a traité de moche et gros nez, de nez douteux et de toutes sortes de choses tout au long du secondaire.

«À la fin de mes études secondaires, je n’avais pas un seul ami là-bas. J’étais complètement solitaire à l’école.







« J’ai envisagé le suicide des tas de fois. »

C’est ainsi qu’à 15 ans, Jodie a décidé de prouver le contraire à ses persécuteurs en devenant mannequin.

Elle a ajouté: « Je ne fais que ce que je fais maintenant parce que j’ai été victime d’intimidation. J’ai décidé de devenir mannequin pour prouver à mes brutes que je n’étais pas laide. »







Sa grande pause est venue quand elle a joué dans l’émission de télé-réalité d’ITV, Essex Wives, tout en travaillant comme danseuse de poteau pour Stringfellows.

Elle avait sa propre maison que son père avait construite pour elle dans le domaine du domaine familial et après son apparition, les emplois de mannequin glamour sont arrivés.

«Les gens ont trouvé ça fascinant», a raconté Jodie à ESPN à propos de son histoire.

« Ma mère et mon père ont leur propre entreprise d’échafaudage, et ils avaient tout cet argent et ces maisons, et j’étais un danseur. Je voulais gagner mon propre argent. C’était un bon argent à l’époque, environ 10 000 £ par semaine. en espèces. »

Et avec le recul, malgré l’abandon de ses rêves académiques, Jodie a dit qu’elle ne changerait rien.

Elle a déclaré au Guardian: « J’aurais pu être avocate maintenant, j’aurais pu aller à l’université. Mais j’ai choisi la voie la plus rapide et la plus simple pour gagner autant d’argent que possible et m’amuser autant que moi. peut, et je ne le regrette pas. «

