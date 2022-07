Le passager d’un véhicule armé d’un fusil reste en liberté après la poursuite policière de Joliet – Shaw Local

Des agents recherchent le passager d’une Nissan Altima qui a été vu portant un fusil à Joliet à la suite d’une poursuite policière de deux véhicules tôt vendredi matin, a annoncé la police.

La poursuite a commencé vers 1 h 45 vendredi lorsque des agents en patrouille ont vu plusieurs véhicules accélérant à Collins Street et Ward Avenue, le sergent de police de Joliet. dit Dwayne English.

La poursuite de deux de ces véhicules – un Lincoln Zephyr et un Nissan Altima – a conduit à l’arrestation d’un conducteur de 17 ans du Lincoln Zephyr, dont les agents ont découvert qu’il portait une arme de poing chargée de 9 mm, a déclaré English.

Elian Raya, 19 ans, de Joliet, a également été arrêté pour avoir résisté et fait obstruction à un policier, a-t-il déclaré.

Élian Raya (Photo fournie)

Juan Mendoza-Pantoja, 26 ans, de Joliet, le conducteur de la Nissan Altima, a été cité pour conduite d’un véhicule avec immatriculation suspendue, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et possession illégale de marijuana par un conducteur, a déclaré English.

Raya est toujours accusée d’avoir tiré avec une arme à feu le 14 août sur un véhicule occupé par un homme, une femme et un enfant, ainsi que de possession illégale d’une arme de poing de 9 mm et de munitions le 2 novembre.

Au cours de la poursuite de vendredi, des agents ont tenté d’arrêter le Lincoln Zephyr, mais le conducteur de 17 ans a refusé de s’arrêter, a déclaré English. Les agents ont poursuivi le véhicule mais ont rapidement mis fin à leur poursuite en raison de risques pour la sécurité, a-t-il déclaré.

Peu de temps après, des agents ont repéré le Lincoln Zephyr à un autre endroit, où il semblait désactivé, a déclaré English. Les agents ont alors vu le jeune de 17 ans fuir la zone où se trouvait le véhicule, a-t-il déclaré.

Les agents ont trouvé l’adolescent caché près d’une cage d’escalier dans le bloc 100 de Webster Street, a déclaré English.

Les agents ont arrêté l’adolescent et récupéré une arme de poing chargée de 9 mm avec un numéro de série dégradé dans la poche de son sweat-shirt, a déclaré English.

Par la suite, les agents ont trouvé la Nissan Altima et ont tenté d’arrêter le véhicule, a déclaré English. Le véhicule s’est arrêté dans une allée résidentielle et deux passagers masculins – dont l’un était en possession d’un fusil – se sont enfuis du véhicule, a-t-il déclaré.

Mendoza-Pantoja est restée près du véhicule et a été détenue sur les lieux, a déclaré English.

Les agents ont ensuite effectué une fouille de la zone avec un drone et des chiens policiers de la police de Joliet et du bureau du shérif du comté de Will, a déclaré English.

Les agents ont localisé Raya, l’un des deux passagers, dans l’arrière-cour d’une résidence, a déclaré English. L’autre passager avec le fusil n’a pas été retrouvé, a-t-il dit.

English a déclaré que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête active et que toute personne disposant d’informations sur l’incident devrait contacter l’unité d’enquête du département de police de Joliet au 814-724-3020.

Des conseils anonymes peuvent être laissés à Crime Stoppers of Will County au 800-323-6734 ou en ligne à crimestoppersofwillcounty.org.

Raya est le frère d’Eric Raya, 23 ans, qui a déjà été accusé du meurtre au premier degré en 2017 de Regina Rogers, 28 ans, de la fille de 11 mois de Rogers, Royalty Rogers, et de Jacquetta Rogers, 29 ans. Les trois victimes sont décédées en une attaque mortelle à la fusée éclairante.

Les procureurs ont accepté d’abandonner toutes les charges retenues contre Eric Raya en échange de son témoignage contre Manuel Escamilla, 23 ans, et Andy Cerros, 22 ans.

Cerros a depuis plaidé coupable d’avoir tué les trois victimes. Le cas d’Escamilla n’a pas encore fait l’objet d’un procès.

Les procureurs n’ont pas encore révoqué la probation d’Eric Raya après son arrestation en 2019 à Summit pour vol à main armée, voies de fait graves et action de foule. Une audience sur l’état de cette question est prévue pour une audience le 21 juillet.