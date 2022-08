Le passager d’un avion paie 1 500 £ pour le McDonald’s le plus cher du monde – tout ce qu’il a obtenu, c’est deux McMuffins et un croissant

Un voyageur HUNGRY a été contraint de débourser 1 500 £ pour son petit-déjeuner McDonald’s après avoir été surpris dans un aéroport.

Après avoir atterri en Australie depuis Bali, le passager de l’avion a été laissé de côté lorsqu’un chien de l’aéroport a senti l’odeur de ses McMuffins non déclarés.

Le passager de l’avion a été frappé d’une énorme amende à cause de son petit-déjeuner McDonald’s Crédit : AFP

Le voyageur avait fourré le petit-déjeuner dans son sac à dos – mais au milieu d’une répression à la frontière contre les porteurs potentiels de la fièvre aphteuse, les chiens de l’aéroport ont suivi l’odeur à l’aéroport de Darwin.

Comme la nourriture n’était pas déclarée, le passager a été condamné à une amende exorbitante de 1 500 £, soit le double du prix de son billet d’avion.

Pour empêcher les aliments et les maladies de la bouche d’entrer dans le pays, l’Australie a mis en place une sanction pour la viande et les produits laitiers non déclarés.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts, Murray Watt, a déclaré à 7News: “Deux McMuffins aux œufs et à la saucisse de bœuf de McDonald’s à Bali et un croissant au jambon étaient les éléments de menu incriminés qui ont attiré l’attention du chien renifleur de biosécurité Zinta.

“Le chien détecteur Zinta a répondu au sac à dos d’un passager et, après une inspection plus approfondie, il a été découvert qu’il transportait une variété d’articles à risque.

«Ce sera le repas Maccas le plus cher que ce passager ait jamais eu.

“Cette amende représente le double du coût d’un billet d’avion pour Bali, mais je n’ai aucune sympathie pour les personnes qui choisissent de désobéir aux strictes mesures de biosécurité de l’Australie, et des détections récentes montrent que vous serez pris.”

Watt a déclaré que le passager avait reçu un “avis d’infraction de 12 unités pour avoir omis de déclarer des articles à haut risque potentiel en matière de biosécurité et fourni un document faux et trompeur”.

Les aliments non déclarés ont été inspectés puis détruits.

Watt a ajouté : « La biosécurité n’est pas une blague, elle aide à protéger les emplois, nos fermes, la nourriture et soutient l’économie.

“Les passagers qui choisissent de voyager doivent s’assurer qu’ils remplissent les conditions pour entrer en Australie, en suivant toutes les mesures de biosécurité.