Le passager du bus du Karnataka a facturé Rs 10 supplémentaires pour transporter un ordinateur portable

Un passager voyageant dans un bus de la North-western Karnataka Road Transport Corporation (NWKRTC) a été surpris lorsque le conducteur lui a demandé de payer 10 roupies supplémentaires pour transporter un ordinateur portable. L’incident s’est produit alors que le passager voyageait de Gadag à Hubballi. S’adressant à The Indian Express, le passager a révélé qu’il avait allumé son ordinateur portable pour travailler pendant son voyage. Lorsque le conducteur a remarqué l’appareil, il s’est approché du passager et a demandé Rs 10 pour transporter l’ordinateur portable.

Le passager a révélé: «Le conducteur-conducteur est venu vers moi et a cité un ordre émis par la Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) et a déclaré qu’il s’appliquait également au NWKRTC. L’ordonnance ne mentionne pas les ordinateurs portables dans la liste des bagages pouvant être transportés gratuitement sauf s’ils franchissent le seuil des 30 kg ».

Le passager a allégué qu’après avoir parlé avec certains de ses amis conducteurs, il avait découvert que certains chauffeurs de bus et d’autres membres du personnel des transports avaient été chargés par les autorités supérieures de facturer des frais supplémentaires pour les clients qui utilisent des ordinateurs portables en voyage. “On m’a également dit que si les conducteurs et les fonctionnaires ne prélevaient pas le montant supplémentaire, ils s’exposaient à une amende”, a-t-il ajouté.

La circulaire du 29 octobre du KSRTC détaille diverses modifications à la réglementation actuelle sur les bagages. Un passager est autorisé à transporter des articles tels que du riz, du ragi, des légumes, des ventilateurs, des boîtes de mixeur, des noix de coco et des sacs à dos sans frais supplémentaires, selon la commande. Si les articles susmentionnés pèsent plus de 30 kg, des frais supplémentaires seront facturés. Les ordinateurs portables ne sont pas inclus dans la liste des produits pouvant être transportés gratuitement. Selon le passager, certains responsables des transports utiliseraient cette échappatoire comme justification pour surfacturer les voyageurs. Le passager a ajouté que les frais dépendent à la fois de la durée du voyage et de la quantité de bagages supplémentaires.

Le contrôleur de la division du dépôt de Gadag, G Seenaiah, a déclaré au quotidien national “Conformément à la circulaire, des frais supplémentaires seront prélevés sur les appareils électroniques tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs et les ordinateurs de bureau, à partir de Rs 5 en fonction du nombre d’unités et de la distance”.

Cependant, il a précisé qu’il n’y avait pas de frais pour les ordinateurs portables et que des mesures seraient prises contre les responsables des transports qui défieraient l’ordre.

