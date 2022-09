Le passager à bord de Pakistan Airlines qui a donné un coup de pied à la fenêtre et percé des sièges sur la liste noire

Un passager à bord d’un vol Pakistan International Airlines (PIA) a créé un chahut dans l’avion en plein vol. Le vol était en route vers Dubaï depuis Peshawar. Plusieurs clips vidéo du passager deviennent désormais viraux sur Internet. “Un passager du vol PIA de Peshawar à Dubaï a été expulsé vers le Pakistan après avoir endommagé les hublots d’avions, pendant le vol, il ennuyait les autres passagers !!” lire la légende.

Selon les rapports, il a été mis sur liste noire par les autorités aériennes. Dans la vidéo, on peut voir le passager frapper des sièges, donner des coups de pied à la fenêtre de l’avion et se battre avec l’équipage de conduite. Selon les médias locaux, le passager s’est allongé sur le sol, le visage vers le bas. Regardez par vous-même :

Le passager du vol PIA de Peshawar à Dubaï a été expulsé vers le Pakistan après avoir endommagé les fenêtres des avions, pendant le vol, il ennuyait les autres passagers !! pic.twitter.com/x7L4S7j5i3 — Tanveer Khatana (@tanveer_khatana) 18 septembre 2022

Il a également été vu devenir violent fréquemment. Pour éviter tout désagrément, il a ensuite été attaché à son siège conformément à la loi sur l’aviation, ont rapporté plusieurs médias. Le commandant de bord a contacté le contrôleur aérien de Dubaï et demandé la sécurité.

À son atterrissage à l’aéroport de Dubaï, le passager a été placé en garde à vue par des agents de sécurité.

Dans un autre incident similaire, un garçon et une fille ont été vus en train de se disputer dans le métro. Comme si cela ne suffisait pas, la fille a continué à gifler le garçon plusieurs fois alors qu’il lui criait dessus. Tout a commencé lorsque la fille a affirmé qu’elle avait obtenu un T-shirt de Zara pour Rs 1000, mais le garçon n’était pas d’accord et a dit que cela ne pouvait pas être plus de Rs 150. La fille, visiblement agacée, a frappé le garçon de colère. Le garçon l’a prévenue et lui a rappelé que c’était un lieu public. Lorsque la fille a refusé de s’arrêter, le garçon a également fini par gifler la fille.

“Ces jours-ci, certains pensent qu’ils peuvent déranger les autres en public… le masque covid leur permet d’être méchants là où ils auraient réfléchi à deux fois”, a commenté un utilisateur de Twitter. Alors que certains considèrent cela comme un événement amusant, d’autres sont offensés. Les Tweeples peuvent également être vus en train de retweeter la vidéo.

