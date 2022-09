Un passage mondial rapide des combustibles fossiles aux énergies renouvelables d’ici 2050 permettrait au monde d’économiser au moins 10 milliards de livres sterling, selon une nouvelle analyse.

Plus vite nous déversons du gaz et du pétrole, plus nous économiserons, ont déclaré des chercheurs de l’Université d’Oxford, ajoutant que l’idée de passer au vert coûtera cher est “tout simplement fausse”.

L’étude évaluée par des pairs, publiée dans la revue Joule, a utilisé des données sur énergie des coûts remontant à plusieurs décennies, ainsi que des milliers de scénarios du coût du passage à une énergie zéro carbone.

Les chercheurs ont découvert que l’énergie éolienne et solaire, ainsi que le stockage par batterie, étaient devenus beaucoup moins chers que prévu à l’origine, en raison d’une meilleure technologie et d’économies d’échelle.

Combustibles fossiles les prix ont beaucoup fluctué, entraînés par les événements politiques et économiques mondiaux.

Et le coût du nucléaire n’a cessé d’augmenter au cours des 50 dernières années au point qu’il est peu probable qu’il soit compétitif par rapport aux énergies renouvelables.

L’étude conclut que les énergies renouvelables sont désormais souvent moins chères que les combustibles fossiles – et que cet avantage de coût va s’accélérer.

Rupert Way, l’auteur principal de la Smith School of Enterprise and the Environment de l’Université, a déclaré : “La mise à l’échelle des technologies vertes clés continuera de faire baisser leurs coûts – et plus nous irons vite, plus nous économiserons.

“Accélérer la transition vers les énergies renouvelables est désormais le meilleur pari non seulement pour la planète, mais aussi pour les coûts énergétiques.”

Le professeur Doyne Farmer, de l’Oxford Martin School, et un autre des chercheurs, ont déclaré: “Il existe une idée fausse omniprésente selon laquelle le passage à une énergie propre et verte sera douloureux, coûteux et signifiera des sacrifices pour nous tous.

“Mais c’est juste faux.”

Les prix du gaz et du pétrole ont grimpé en flèche depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, provoquant une flambée mondiale de l’inflation.

Le nouveau Premier ministre, Liz Truss, a annoncé la semaine dernière que le gouvernement délivrerait environ 100 licences pour explorer davantage de gaz et de pétrole de la mer du Nord, et lever l’interdiction de la fracturation hydraulique.

Mais les chercheurs avertissent que les gouvernements devraient redoubler d’efforts pour s’éloigner des “combustibles fossiles coûteux et peu sûrs”.

Le professeur Farmer a déclaré: “Le monde est confronté à une crise d’inflation, une crise de sécurité nationale et une crise climatique simultanées, toutes causées par notre dépendance à l’égard de combustibles fossiles coûteux, peu sûrs, polluants et aux prix volatils.

“Cette étude montre que des politiques ambitieuses visant à accélérer considérablement la transition vers un avenir énergétique propre aussi rapidement que possible sont non seulement nécessaires de toute urgence pour des raisons climatiques, mais peuvent également faire économiser au monde des milliers de milliards de dollars en coûts énergétiques futurs, nous offrant un environnement plus propre, moins cher et plus efficace. un avenir énergétique sûr.”