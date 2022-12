Le passage du sénateur Sinema à Independent n’aura pas d’impact sur le contrôle de la chambre par les démocrates, selon les représentants

La sénatrice Kyrsten Sinema, démocrate de l’Arizona, prend la parole lors d’une audience de confirmation du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales pour Shalanda Young, directrice du candidat du Bureau de la gestion et du budget (OMB) du président américain Joe Biden, à Washington, DC, États-Unis, 1er février 2022.

La sénatrice de l’Arizona, Kyrsten Sinema, a annoncé vendredi sa décision de quitter les démocrates et de s’inscrire en tant qu’indépendante, mais de nombreux membres du Congrès ont déclaré que le changement n’aurait probablement pas d’incidence sur le contrôle étroit des démocrates sur le Sénat américain.

Les démocrates ont obtenu une majorité de 51 voix contre 49 aux élections de mi-mandat, et la réélection du sénateur Raphael Warnock mardi lors du second tour du Sénat américain en Géorgie a renforcé les espoirs du parti que Sinema et le sénateur Joe Manchin, DW.Va., auront moins de contrôle sur les projets de loi cruciaux. . La paire a été un joker pour les démocrates depuis que le parti a obtenu le contrôle étroit du Sénat des républicains en 2020.

Le sénateur Bernie Sanders, un indépendant du Vermont, a déclaré dimanche qu’il pensait que Sinema était une “entreprise démocrate” qui avait “saboté une législation extrêmement importante”, et il soupçonne que sa décision de changer de parti est liée à ses ambitions politiques personnelles.

“Je pense que cela a vraiment à voir avec ses aspirations politiques pour l’avenir en Arizona, mais pour nous, je pense que rien n’a beaucoup changé en termes de fonctionnement du Sénat américain”, a déclaré Sanders à “l’état de l’Union” de CNN dans un entretien dimanche.

Dans un tweet vendredi, Sinema a déclaré que sa décision de changer de parti était une “extension naturelle” de son service. La femme de 46 ans est la première sénatrice ouvertement bisexuelle et elle a commencé sa carrière en tant que militante du Parti vert en se concentrant sur les droits LGBTQ. Elle est passée au Parti démocrate en 2004 et a été élue à la Chambre des États-Unis en 2012.

“Je sais que c’est vraiment difficile pour beaucoup de gens, surtout à DC, mais ce qui est important pour moi, c’est de ne pas être attachée à la partisanerie qui domine la politique aujourd’hui”, a-t-elle déclaré jeudi à Jake Tapper de CNN.

Le sénateur du Montana, Jon Tester, a déclaré dimanche qu’il était surpris que Sinema ait fait le changement, mais que cela ne changera rien au Sénat.

“Je pense qu’elle soit démocrate ou républicaine, cela n’a vraiment pas d’importance”, a déclaré la démocrate à “Meet the Press” de NBC. “L’étiquette n’a pas d’importance.”

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y. a été informé jeudi des plans de Sinema pour devenir indépendant, et dans un communiqué vendredi, il a déclaré que Sinema avait demandé à conserver ses affectations au comité. En conservant ses affectations, Sinema a signalé qu’elle avait l’intention de continuer à caucus avec les démocrates en tant qu’indépendante.

La décision de Sinema de changer de parti lui éviterait d’avoir à affronter une primaire de la gauche, mais elle n’a pas précisé si elle briguerait un second mandat au Sénat américain.