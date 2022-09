Les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu pour Hector Herrera et le Houston Dynamo. Après l’arrivée en juillet du milieu de terrain vedette du Mexique, sans doute la plus grande signature du club à ce jour, le Dynamo a depuis chuté au classement de la Conférence Ouest de la Major League Soccer, officiellement éliminé des éliminatoires de la Coupe MLS pour la cinquième saison consécutive.

Avec leur saison en cours presque terminée et Herrera se remettant d’une récente blessure, Houston et leur joueur vedette doivent maintenant se tourner vers la reconstruction pour 2023. Ils le feront avec un nouvel entraîneur après le limogeage de Paulo Nagamura la semaine dernière. Mais pour être juste envers Herrera, il aurait peut-être vu ces luttes venir.

“C’est quelque chose que j’avais anticipé, que ça n’allait pas être facile du tout”, a déclaré le milieu de terrain mexicain de 32 ans à ESPN à propos de ses premiers mois avec Houston.

Au lieu de rejoindre une puissante équipe MLS, Herrera a plutôt opté pour un club en cours de développement plus tôt cette année après avoir signé un contrat jusqu’en 2024, avec une option pour 2025. Les doubles champions de la Coupe MLS n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2017. , c’est pourquoi Houston était un défi intéressant pour le Le Tri star qui gagnait des minutes en UEFA Champions League avec l’Atletico Madrid il y a à peine six mois.

“Ce n’est pas l’équipe ou l’équipe la plus en vue qui a les meilleurs joueurs de la MLS”, a déclaré Herrera, “[but] si on a la possibilité de faire de grandes choses, de gagner des trophées… Je pense que cela aura plus de mérite que d’arriver dans une équipe complète et pleine de stars, qui se bat chaque année pour le titre de champion.

“C’est ce qui m’a aussi attiré [to Houston]pour pouvoir aider.”

La première saison d’Hector Herrera à Houston ne s’est pas déroulée comme prévu. Omar Véga/Getty Images

Obtenir ce qui est probablement un contrat somptueux serait évidemment également attrayant, mais en dehors des finances, il est logique que Herrera soit intrigué par ce que faisait Houston. Il semblait y avoir une approche différente en cours de création avec le propriétaire majoritaire Ted Segal, qui a mené la charge depuis 2021 avec de nouvelles embauches au front office (y compris un tout premier directeur technique), des rénovations de stade et les signatures de Sebastian Ferreira et Teenage Hadebe en tant que Joueurs désignés.

Les points perdus et les pertes – notamment une raclée 6-0 par l’Union de Philadelphie fin juillet – ont commencé à s’accumuler alors que le Dynamo glissait sur la table de la Conférence Ouest. Nagamura a eu des problèmes pour trouver son meilleur XI ou sa meilleure formation, modifiant constamment sa tactique d’un match à l’autre pour faire de la place à Herrera. Les résultats de l’équipe se sont détériorés, conduisant finalement au licenciement de l’éviction de Nagamura après que le Dynamo se soit déplacé à la dernière place à l’Ouest. Le 10 septembre, après un match nul 0-0 avec le Sporting Kansas City, les faibles chances de Houston pour une place en séries éliminatoires étaient terminées.

“Pour une raison quelconque, nous n’avons pas pu l’utiliser [Herrera] aussi bien que nous l’avions espéré et malheureusement pour lui sur le terrain, certainement en termes de résultats, cela ne nous a pas menés là où il s’y attendait, ni nous”, a déclaré Onstad.

“Ça a été un début difficile, c’est vrai”, a ajouté Herrera. “Plusieurs fois, nous avons eu de la malchance avec des résultats qui ne vont pas dans notre sens ou de petits moments qui nous font payer.”

Une récente blessure à la jambe pour la star mexicaine a été un revers supplémentaire, qui l’a exclu d’une poignée de matchs depuis fin août. Il a cependant été appelé par l’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino pour deux matches amicaux à venir et sera probablement avec Le Tri en novembre à la Coupe du monde, qui serait sa troisième participation au tournoi. Une fois qu’il sera en pleine forme, le joueur – et peut-être surtout l’équipe – devra continuer à s’adapter l’un à l’autre. Onstad a noté que certains membres de la formation de Houston n’étaient pas habitués à avoir un joueur du calibre de Herrera à leurs côtés.

“Il fait des choses que nos joueurs n’ont parfois pas l’habitude de voir. Qu’il s’agisse de jouer des balles par derrière tôt ou de changer de jeu”, a déclaré Onstad. “Ce sont des choses qui vont s’améliorer avec ce groupe.”

Découvrir où exactement le jouer sera un autre pas important dans la bonne direction. Auparavant pour le club et le pays, Herrera a pu jouer en tant que milieu de terrain défensif, milieu de terrain box-to-box et en tant que milieu de terrain offensif. Onstad a noté que jouer en tant que n ° 8 est l’endroit où ils l’envisagent et c’est ce qu’ils lui ont proposé lorsqu’il a signé. Grâce à cela, établir une meilleure connexion avec l’international panaméen et son collègue milieu de terrain Adalberto “Coco” Carrasquilla est également devenu une autre priorité.

“C’est quelque chose que nous n’avons tout simplement pas vraiment compris entre lui et Coco. Coco n’a pas non plus joué à son meilleur quand HH était sur le terrain”, a déclaré Onstad. “Quand Hector et Coco pourront être sur la même longueur d’onde, cela fera une énorme différence pour nous en tant que club.”

Hector Herrera est lié à la Coupe du monde avec le Mexique. Il espère que sa forme avec l’équipe nationale pourra s’étendre à Houston. Omar Véga/Getty Images

Herrera, connu pour sa détermination et son leadership, s’est concentré sur les thèmes de la construction de l’unité de l’équipe, de la concentration sur le terrain et de la décision lorsqu’on lui a demandé comment son équipe pourrait s’améliorer, tout en prêchant la patience avec le projet qui vient de démarrer cet été.

Pendant ce temps, Herrera lui-même s’adapte toujours à sa vie sur et en dehors du terrain. Il est ravi de déménager à Houston, mais n’a pas encore eu l’occasion d’explorer autant la ville qu’il le souhaiterait. Il s’est senti bien accueilli par ses coéquipiers et son nouveau lieu de résidence, mais a admis qu’il avait besoin de pratiquer davantage son anglais et ne parle qu’en espagnol. Il travaille maintenant avec le personnel intérimaire alors que le front office effectue la recherche de l’entraîneur-chef. Néanmoins, il a réitéré qu’il est encore trop tôt pour porter un jugement sur son temps avec le Dynamo.

“Le projet ne dure pas seulement un mois, deux mois ou trois mois”, a déclaré Herrera. “Nous pouvons nous préparer et commencer la saison prochaine de la meilleure façon.”

La majeure partie de cette responsabilité reposera sur les épaules du nouvel entraîneur-chef de Houston, quel qu’il soit. Dans une récente conversation avec Jeff Carlisle d’ESPNOnstad a déclaré qu’un facteur important dans l’embauche est quelqu’un “qui a de l’expérience en MLS” et “qui a des antécédents de succès dans la ligue”.

Un candidat possible qui correspond à ce profil serait l’actuel manager de l’équipe nationale de Herrera : Gerardo “Tata” Martino. Selon Felipe Cardenas de l’AthleticMartino, vainqueur de la Coupe MLS 2018 avec Atlanta United, devrait quitter son poste avec Le Tri après la fin de la Coupe du monde 2022 (bien que le rapport ne mentionne pas Houston comme option pour Martino). Mais faire venir un ancien champion de la Coupe MLS comme Martino, qui a entraîné Herrera, serait un choix parfait, même si cela pourrait aussi être un vœu pieux.

Quoi qu’il en soit, peu importe qui intervient, la tâche à accomplir sera exigeante alors que Houston tente à nouveau de se revitaliser et de se rajeunir pour la saison prochaine.

Quant à Herrera, il faut lui accorder le bénéfice du doute dans le projet avec le Dynamo qui est loin d’être terminé, mais si les choses ne changent pas d’ici 2023 pour le joueur ou le club, ça va devenir dur d’avoir du rose. vue de la nouvelle ère pour Houston dont il fait maintenant partie intégrante.