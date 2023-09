Le passage des frontières par les familles de migrants a atteint un niveau record en août

Commentez cette histoire Commentaire

Un nombre record de familles de migrants ont traversé la frontière américano-mexicaine en août, selon les données préliminaires obtenues par le Washington Post, un afflux qui a bouleversé les efforts de l’administration Biden pour décourager les parents d’entrer illégalement avec des enfants et pourrait une fois de plus placer l’immigration sous les projecteurs. lors de la course présidentielle de 2024.

La patrouille frontalière américaine a arrêté au moins 91 000 migrants qui ont traversé la frontière en groupe familial en août, dépassant le précédent record d’un mois de 84 486 établi en mai 2019, sous l’administration Trump. Les familles constituaient le groupe démographique le plus important traversant la frontière en août, dépassant les adultes célibataires pour la première fois depuis l’entrée en fonction de Biden.

Dans l’ensemble, Selon les données, les arrestations aux frontières ont augmenté de plus de 30 % pendant deux mois consécutifs, après avoir fortement chuté en mai et juin alors que l’administration Biden mettait en place de nouvelles restrictions et opportunités d’entrée. La patrouille frontalière a procédé à plus de 177 000 arrestations le long de la frontière mexicaine en août, contre 132 652 en juillet et 99 539 en juin.

Erin Heeter, porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, a déclaré que l’administration Biden tentait de ralentir les entrées illégales en élargissant les options légales et en durcissant également les sanctions. Le gouvernement a intensifié les vols d’expulsion transportant des familles en août, a-t-elle déclaré, et depuis mai, il a rapatrié plus de 17 000 parents et enfants qui ont récemment traversé la frontière en groupes familiaux.

« Mais comme chaque année, les États-Unis assistent à des flux et reflux de migrants alimentés par les tendances saisonnières et les efforts des passeurs pour utiliser la désinformation pour s’attaquer aux migrants vulnérables et encourager la migration », a déclaré Heeter dans un communiqué.

Les groupes familiaux constituent le talon d’Achille des autorités américaines en matière d’immigration depuis plus d’une décennie. La plupart des migrants de cette catégorie détenus par les agents de la patrouille frontalière sont rapidement libérés et autorisés à vivre et travailler aux États-Unis pendant que leurs demandes humanitaires sont en attente. Les tribunaux américains de l’immigration, en retard, mettent généralement plusieurs années à prendre une décision, et le processus se termine rarement par une expulsion, selon les données fédérales.

Survenant au milieu de la chaleur estivale maximale, la dernière poussée souligne à quel point les mesures américaines en matière d’immigration ont bouclé la boucle depuis le mandat de Trump, lorsque le ministère de la Sécurité intérieure a fait face à un afflux de familles venant du Mexique et a tenté pendant plusieurs mois de retirer les enfants à leurs parents. comme moyen de dissuasion.

Les responsables de Trump ont finalement réduit le passage des familles en élargissant de manière agressive le programme « Rester au Mexique », qui a renvoyé des milliers de demandeurs d’asile de l’autre côté de la frontière pour attendre, beaucoup dans des conditions sordides, pendant que leurs demandes étaient jugées par les tribunaux américains.

Lorsque la pandémie a frappé début 2020, Trump a utilisé une disposition du Titre 42, le code de santé publique américain, pour expulser rapidement les personnes qui franchissent la frontière vers leur pays d’origine ou vers le Mexique sans avoir la possibilité de demander l’asile. Les douanes et la protection des frontières américaines ont procédé à 3 millions d’expulsions, y compris des familles, entre mars 2020 et mai 2023, selon les archives.

Le président Biden, qui s’est présenté aux élections en s’engageant à traiter plus humainement les migrants, a mis fin au séjour au Mexique et a fermé les trois centres de détention pour familles gérés par les services d’immigration et de douane des États-Unis. Biden a remplacé la politique de lutte contre la pandémie par de nouvelles mesures qui permettent à des dizaines de milliers de migrants supplémentaires de venir légalement aux États-Unis chaque mois, mais rendent plus difficile la libération de ceux qui traversent illégalement la frontière après avoir déposé une demande d’asile.

Les dernières données des douanes et de la protection des frontières montrent que plus de 50 000 migrants ont été traités en août aux postes frontaliers américains, où l’administration Biden autorise jusqu’à 1 450 par jour à prendre rendez-vous pour entrer légalement dans le pays à l’aide d’une application mobile. Cela a augmenté le nombre total de migrants rencontrés par le CBP à la frontière sud en août — aux passages à niveau légaux ou ailleurs — à environ 230 000, le total mensuel le plus élevé de cette année civile.

Un programme Biden distinct accepte environ 30 000 candidats par mois en provenance de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela qui obtiennent l’autorisation de vivre et de travailler aux États-Unis pendant deux ans s’ils disposent d’un sponsor financier et d’une vérification de leurs antécédents. Le programme, connu sous le nom de libération conditionnelle, permet aux bénéficiaires de s’envoler pour les États-Unis. au lieu de passer à la frontière.

Les deux programmes font face à des contestations devant les tribunaux fédéraux de la part de responsables des États dirigés par les républicains.

Les traversées illégales de migrants en provenance des pays éligibles à la libération conditionnelle ont fortement diminué. Mais les registres du CBP montrent une augmentation importante cet été de la migration en provenance du Guatemala, du Honduras, de l’Équateur, du Pérou et de nombreux pays d’Asie et d’Afrique. L’arrivée de milliers de parents avec enfants dans des zones reculées, dans un contexte de températures à trois chiffres, est une cause humanitaire majeure, défi linguistique et logistique.

L’administration Biden a élargi le réseau de tentes « à parois souples » climatisées de l’agence frontalière, avec du personnel médical et des travailleurs sociaux disponibles pour aider à prendre soin des enfants. Mais de nombreuses familles rencontrent encore d’abord les stations CBP traditionnelles, qui disposent de cellules de détention sans fenêtre et sinistres avec des bancs en béton et ont été conçues comme des centres de détention de courte durée pour adultes.

Blas Nuñez-Neto, le plus haut responsable de la politique frontalière de l’administration Biden, a déclaré la semaine dernière dans un dossier déposé devant la Cour fédérale que les efforts bipartites pour contrôler la frontière ont contribué à réduire les passages illégaux de plus d’un million par an il y a plusieurs décennies à moins de 400 000 par an, en moyenne. , de 2011 à 2017.

Mais l’impasse partisane s’est intensifiée – et la composition démographique des migrants a changé. Les autorités ont constaté une augmentation marquée du nombre de familles et de mineurs non accompagnés arrivant à la frontière sud. Certains ont été la cible de violences dans leur pays d’origine, ce qui pourrait les rendre éligibles à des programmes humanitaires. Mais d’autres comptent sur les promesses des passeurs, qui leur disent que les familles risquent bien moins d’être expulsées.

Le décompte du mois d’août porte le nombre total d’« unités familiales » qui se sont rendues à la frontière sud au cours de l’année fiscale en cours à plus d’un demi-million de personnes, un record, avec encore un mois à compter.

L’administration Biden a envoyé des messages contradictoires sur le fait de cibler les familles en vue de leur expulsion.

Au cours de sa première année au pouvoir, Biden s’est engagé à réunir les familles que Trump avait séparées et à protéger les familles sans papiers vivant déjà aux États-Unis. En 2021, les responsables de l’administration Biden ont mis fin à la détention des familles immigrées et ont déclaré les écoles et les « lieux où les enfants se rassemblent ». hors limites pour l’application des lois en matière d’immigration. Les autorités ont déclaré qu’elles ne détiendraient ni n’expulseraient les femmes enceintes ou qui allaitent.

Mais les autorités ont déclaré qu’elles continueraient à expulser les familles qui avaient récemment traversé la frontière, craignant que si elles ne le faisaient pas, leur nombre ne submergerait les installations de la patrouille frontalière. Ces derniers mois, les responsables de l’administration Biden ont tenu des conférences de presse avec les médias de langue espagnole et publié des images de vols d’expulsion transportant des enfants pour décourager les familles de tenter de traverser la frontière.

Les passages frontaliers sont fermés, mais de nombreux migrants sont libérés vers les États-Unis pour éviter les attroupements

L’administration Biden a également créé des programmes d’application ciblant les familles : en 2021, les responsables du ministère de la Sécurité intérieure et du ministère de la Justice ont créé un tribunal de l’immigration « dédié » dans 11 villes pour juger les affaires familiales dans les 300 jours suivant l’audience initiale. Le système accéléré, qui ne convient pas à toutes les familles, est beaucoup plus rapide que le délai habituel pour les tribunaux d’immigration encombrés.

Le programme opère à Boston, Denver, Détroit, El Paso, Los Angeles, Miami, Newark, New York, San Diego, San Francisco et Seattle. Les défenseurs des immigrés affirment que le système est injuste parce que des milliers de migrants n’ont pas réussi à trouver d’avocat et que l’on ne sait pas exactement comment les familles sont assignées au rôle le plus rapide.

En mai, les responsables de Biden ont lancé le programme Family Expedited Removal Management, ou FERM, qui place certains chefs de famille sous surveillance GPS et dans le processus d’expulsion accéléré. Ces familles ont également des couvre-feux obligatoires de 23 heures à 5 heures du matin. CBS News signalé Jeudi, moins de 100 membres de leurs familles ont été expulsés de ce programme.

« FERM est un élément des opérations du DHS visant à faire respecter la loi américaine sur l’immigration et à expulser les individus et les familles sans base légale pour rester dans le pays », a déclaré Heeter du DHS.

Le DHS a renvoyé ou renvoyé plus de 200 000 migrants récemment arrivés depuis mai, a déclaré Heeter, un chiffre qui inclut les 17 000 venus aux États-Unis dans le cadre d’un groupe familial.

Au cours de l’exercice 2019, l’Immigration and Customs Enforcement a expulsé plus de 5 700 personnes entrées aux États-Unis dans le cadre d’un groupe familial, soit plus du double du nombre de l’année précédente, selon un rapport fédéral.