Le passage de Mikel Arteta à Manchester City et l’exercice d’entraînement qui a transformé Raheem Sterling

C’est l’exercice d’entraînement qui a aidé à transformer Raheem Sterling d’un ailier rapide qui atteignait de justesse les deux chiffres chaque saison en un assassin du poste arrière qui était parmi les ailiers buteurs les plus meurtriers d’Europe.

Le changement s’est produit lors de la saison 2017-18, deuxième de Pep Guardiola à la tête de Manchester City, le club que Sterling affrontera à nouveau ce dimanche en tant que joueur d’Arsenal.

C’est l’actuel manager de Sterling, Mikel Arteta, l’assistant de Guardiola de 2016 à 2019, date à laquelle il est parti aux Emirats, qui a joué un rôle clé dans l’extraction de cette efficacité stupéfiante devant le but.

Guardiola avait des assistants plus expérimentés qu’Arteta, qui en était à son premier poste d’entraîneur, il avait donc la possibilité de se concentrer sur des spécialités et d’apprendre d’autant de départements que possible.

Il a toujours été attiré par l’analyse, et sa curiosité l’a conduit dans bien des terriers de lapin. Sa soif de comprendre des moments spécifiques du jeu à un niveau granulaire a aidé Arteta et l’équipe d’analystes à se concentrer sur leur travail, mais elle a également vu leurs recherches devenir partie intégrante du processus de prise de décision de la première équipe.

Ils ont travaillé sur plusieurs projets qui ont produit des améliorations spectaculaires : les tactiques de pénalité du gardien de but, la passe diagonale de l’arrière latéral à l’ailier que Ben White et Bukayo Saka ont perfectionnée, et la quantification de ce qui fait un prédateur de la surface de réparation.

Arteta a commencé à observer les ailiers du monde entier, à la recherche du point idéal grâce à l’utilisation de données. Lui et l’équipe d’analystes ont décomposé les données en fonction de la zone d’où ces ailiers marquaient le plus souvent, du nombre de touches qu’ils effectuaient et de la rapidité avec laquelle un tir devait être effectué.

Plus le niveau est élevé, moins les joueurs ont de temps et d’espace pour tirer. Des zones ont également été identifiées où la plupart des buts sont marqués et assistés.

À partir de là, un exercice a été déduit dans l’académie qu’Arteta a modifié et introduit dans l’environnement de la première équipe pour que Sterling puisse travailler dessus.



Arteta a modifié un exercice d’entraînement à City pour aider Sterling à s’améliorer en tant qu’ailier (Julian Finney/Getty Images)

Lorenzo Buenaventura, le préparateur physique de Guardiola, a permis à City de s’entraîner comme il le fait en rendant les séances réalistes. Là encore, les recherches du club ont éclairé leur réflexion, car ils ont découvert que les contre-attaques nécessitaient des sprints bien plus longs que ceux habituellement associés à l’entraînement en contre-attaque. Buenaventura a donc mis en place un sprint de 60 mètres au début de l’exercice.

Sterling a ensuite dû tirer dans un carré marqué sous la pression des défenseurs, mais le sprint a fait qu’au moment où ils y sont arrivés, ils avaient un manque d’oxygène dans le cerveau, ce qui rend la prise de décision plus difficile.

Arteta portait un chronomètre pendant l’exercice et si le tir n’était pas effectué dans le temps imparti, il le déclarait mort et ils recommençaient. L’accent était mis sur la nécessité d’agir de manière décisive, de ne pas trop compliquer les choses, ce qui est ce que ceux qui ont suivi l’évolution de Sterling à City considèrent comme la principale leçon qu’il a apprise.

Avec peu de temps pour s’entraîner en raison d’un emploi du temps chargé, ces séances après l’entraînement ont été importantes pour faire passer le message. Le travail vidéo a également été utile, avec des clips d’ailiers comme Arjen Robben et Franck Ribéry, avec qui Guardiola a travaillé au Bayern Munich, utilisés en combinaison avec les 16 caméras du terrain d’entraînement pour montrer exactement ce qu’ils recherchaient.



Des clips de Ribéry et Robben, qui étaient au Bayern avec Guardiola, ont aidé à expliquer ce qu’ils attendaient de Sterling (JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)

Sterling est arrivé en 2015 à l’âge de 20 ans et avait électrisé Anfield avec ses dribbles au sein de l’équipe de Brendan Rodgers qui a failli remporter la Premier League en 2013-14. Manuel Pellegrini était le manager, mais lorsque Guardiola est arrivé un an plus tard, il a dû changer son jeu, sinon il n’aurait pas pu s’intégrer dans son système.

Comme l’a montré le changement de jeu de Jack Grealish depuis son transfert d’Aston Villa en 2021, Guardiola demande à ses joueurs de large d’être plus soumis à la structure de l’équipe que certains autres managers.

L’un des principes introduits par Guardiola à City était la nécessité de toujours chercher l’homme libre en possession du ballon. Pour ce faire, un joueur devait comprendre quand il se trouvait dans une situation de un contre un. Si tel était le cas, il était encouragé à être agressif et à attaquer son adversaire, mais s’il était doublé, la logique voulait qu’un coéquipier soit libre ailleurs.

Sterling a inscrit 10 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues en 2016-2017. C’est un retour en force pour un jeune joueur. Il en avait inscrit 11 et 9 en 2014-2015, et 11 et 8 en 2015-2016.

Mais ce n’était pas un niveau d’élite, pas plus que le total de neuf buts et cinq passes décisives de Leroy Sané lors de sa première saison après son arrivée en provenance de Schalke. Une fois qu’Arteta a commencé à travailler davantage avec les attaquants lors de cette deuxième saison, il a débloqué des chiffres qui étaient jusque-là hors de portée de joueurs qui faisaient vibrer mais qui étaient souvent flatteurs pour tromper.

Mais le succès renforce les habitudes, et c’est pourquoi Sterling était si réceptif à l’idée de diluer une partie de son jeu naturel pour devenir celui qui fait la différence.

Il était presque comique de constater que beaucoup de ses buts ont été marqués depuis le même endroit. Mais ce n’était pas une coïncidence, c’était une idée de Guardiola.

La zone de passe décisive la plus efficace a été identifiée comme étant la ligne de touche à l’intérieur de la surface de réparation. City a travaillé sans relâche pour trouver ses ailiers dans cette position, et si l’un d’eux était là, l’autre devait être sur le côté opposé, prêt à effectuer une passe en retrait ou à envoyer le ballon droit au fond des filets.

En 2017-2018, Sterling a inscrit 23 buts et effectué 14 passes décisives. Son taux de conversion des tirs a presque doublé, passant de 10,9 % à 20,7 %, alors que City a remporté le championnat avec 100 points, un total qu’aucune autre équipe n’a atteint.

La saison suivante, il a marqué 25 buts et réalisé 14 passes décisives, la dernière saison d’Arteta à City (il est parti pour Arsenal en décembre 2019) ayant vu Sterling enregistrer son plus grand nombre de buts, soit 31.

Record de Sterling avec Arteta

Ses statistiques ont légèrement baissé au cours des deux saisons suivantes, même s’il marquait toujours à deux chiffres, avant de rejoindre Chelsea. Ses difficultés là-bas ne sont pas surprenantes quand on considère la stabilité et la structure du football de Guardiola.

C’était la plateforme parfaite, alors que Chelsea a adopté tant d’identités différentes et une stratégie de recrutement si agressive que la continuité et la cohérence étaient difficiles à trouver.

Après avoir été exclu de l’équipe de Chelsea cet été, le manager Enzo Maresca étant revenu sur ses commentaires précédents concernant son importance, Sterling avait encore des dizaines de millions qu’il aurait pu collecter.

Lorsque le directeur sportif d’Arsenal, Edu Gaspar, a présenté l’opportunité de réunir Arteta et son ancien ailier, il s’est naturellement posé des questions. Sterling a maintenant 29 ans et a accompli presque tout ce qu’il y avait à accomplir.

« Dès le premier appel que j’ai eu avec lui, j’ai su dans les 10 premières secondes que nous devions l’amener », a déclaré Arteta plus tôt ce mois-ci.

« C’était ma seule interrogation : à quel stade de sa carrière se trouve-t-il ? Au bout de 10 secondes, je savais déjà, avant les questions suivantes, que nous avions besoin de lui ici.

« Il a l’air en pleine forme. Il a beaucoup d’énergie, le sourire aux lèvres et il est motivé. Il veut prouver quelque chose et quand quelqu’un a ça dans le ventre, on le sent tout de suite. Évidemment, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur ses qualités et sur ce qu’il peut apporter à l’équipe. »

L’arrivée de Sterling n’aurait pas pu être mieux placée. Il a eu deux semaines pendant la trêve internationale avec seulement une poignée de joueurs expérimentés pour rafraîchir sa mémoire musculaire sur les méthodes d’Arteta et les principes qui ont porté son jeu à un autre niveau.

Cela fait cinq ans qu’ils n’ont pas travaillé ensemble, et au cours de cette période, ils ont tous deux évolué. Sterling s’est appuyé sur sa paternité et sa religion, tandis qu’Arteta est une bête différente de l’entraîneur avec lequel il a travaillé en tête-à-tête, après avoir vu comment il dirige toute une équipe. Ils espèrent que cette maturité commune pourra faire la différence dimanche contre City.

Sterling a réalisé une bonne performance individuelle face à son ancien club, marquant lors des deux rencontres de Chelsea contre eux la saison dernière. Il a prouvé qu’il savait comment leur faire mal et a donné du fil à retordre à Kyle Walker lors du match nul 4-4 en novembre dernier.

Arteta a déjà trouvé un moyen d’accéder aux réserves inexploitées de Sterling. Il espère pouvoir le faire à nouveau.

