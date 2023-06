Le passage de Lionel Messi à la MLS Side Inter Miami et l’avenir du football aux États-Unis

Le transfert de Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, est un sujet d’intérêt depuis que le vainqueur de la Coupe du monde a été déçu par la vie au club de la capitale française, le PSG.

Un retour dans sa bien-aimée Barcelone a été présenté comme une possibilité réelle mais ne s’est pas concrétisé en raison de la situation financière du géant catalan.

Cependant, la perte de Barcelone semble être un gain pour les États-Unis, car l’équipe en copropriété de David Beckham aurait décroché un gros contrat en amenant sans doute le plus grand joueur de tous les temps sur les côtes américaines pour enfiler le maillot de l’Inter Miami.

Combien coûterait le transfert de Messi du PSG à l’Inter Miami au club américain ?

Et pour ajouter encore plus de crédit au coup de maître de l’équipe basée en Floride, Messi est sur le point de les rejoindre en tant qu’agent libre sur le marché des transferts gonflé d’aujourd’hui. L’équipe MLS a la bénédiction de ne pas avoir à marchander ou à traiter avec le PSG, propriété qatarie, pour acquérir la signature du joueur le plus convoité de la génération.

Mais, comme cela a été le cas traditionnellement, les salaires des joueurs pour un athlète arrivant sur un transfert gratuit sont relativement plus élevés, et l’arrivée de Messi dans la MLS devrait le faire passer au niveau supérieur.

Compte tenu de son statut dans le jeu et de l’influence qu’il a sur les masses, Messi, représenté par son père, Jorge, ce n’est un secret pour personne que l’ancien joueur de Barcelone exigerait le salaire hebdomadaire le plus élevé du monde du football.

Les chiffres précis concernant la structure de rémunération de Messi n’ont pas encore été divulgués, mais préparez-vous à être envoyé dans un moment de « coup de gueule » lorsque les chiffres seront révélés, car il devrait s’agir du contrat le plus lucratif jamais établi. pour un footballeur.

Dans une collaboration inédite, des sources affirment que des clubs de tout le conseil d’administration de la MLS se sont réunis pour enchaîner le magicien du pied gauche conquérant dans le but d’élargir leur portée grâce à la superstar de l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais touché un ballon de foot.

Dans un geste sans précédent, il est rapporté que le partenaire de diffusion et de streaming et la supermarque technologique de la MLS, Apple, partageraient une partie des bénéfices des nouveaux abonnements avec le génie argentin, tout en dirigeant le fabricant d’articles de sport Adidas, qui a connu une longue et partenariat historique avec le petit maestro, fournira également une part des revenus générés par la vente de son légendaire maillot n ° 10.

Il est également entendu que la MLS n’a aucune incidence sur les relations de Messi avec Adidas et des sources ont déclaré que les décisions et les détails de celles-ci seraient du ressort du joueur et de la marque uniquement.

Options de propriété futures

Messi a réussi à captiver les fans et à tirer les ficelles match après match malgré son âge avancé. Mais ce n’est un secret pour personne que le joueur le plus décoré de l’histoire du jeu atteint le crépuscule de sa carrière payante.

Selon certaines informations, l’accord avec l’Inter Miami impliquerait également un éventuel rôle de copropriétaire à l’avenir.

La légende anglaise David Beckham, qui est copropriétaire de l’équipe basée en Floride, a été payeur dans la MLS entre 2007 et 2012 alors qu’il arborait le maillot LA Galaxy. La MLS a subventionné le transfert de l’ancienne star de Manchester United, et le même traitement serait étendu à Messi.

Pic Instagram

Les progrès de la technologie et l’adéquation sur mesure qui existe entre le beau jeu et les médias sociaux ont repoussé les limites ces derniers temps et ont contribué à chiffrer l’influence d’un joueur ou d’un club à l’époque moderne.

Aussi impossible qu’il soit d’attribuer une valeur aux capacités uniques de Messi à avoir un impact sur les jeux sur le terrain, la traction et le mouvement sur les plateformes de médias sociaux aident à déterminer l’impact de son nom et de son étiquette sur le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. .

Les médias sociaux du PSG ont diminué alors que la nouvelle du départ de l’homme magique du club parisien a fait la une des journaux grand public. L’équipe basée au Qatar a perdu environ un million de followers alors que Messi a clairement annoncé son intention de quitter le club français.

Et comme témoignage supplémentaire de l’emprise de Messi sur la population passionnée de football, 2,1 millions de personnes ahurissantes ont suivi la poignée Instagram de l’Inter Miami dans les huit heures entre elles, émergeant comme les favoris pour décrocher le meneur de jeu de Rosario.

Impact sur le football aux États-Unis

Alors que les États-Unis sont sur le point d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec leurs voisins le Mexique et le Canada, la signature de Messi donnerait une impulsion sans précédent à l’influence et à l’importance croissantes de la région nord-américaine, citant ses fans inconditionnels.

Il y a des fans de Messi, qui suivraient l’homme dans les profondeurs de la damnation éternelle si besoin était, et cela servirait en particulier la cause de la nation émergente du football pour renforcer son profil dans les limites du pays et à l’étranger.

Pour ajouter de l’éclat à l’opportunité déjà scintillante d’être associée à Messi, les États-Unis ont également la chance d’imprimer le nom du vainqueur du Ballon d’Or à la lumière et de renforcer sa position simultanément car ils ont également acquis les droits d’accueillir le trophée de la Copa America 2024. .

Le trophée continental devait être organisé par la nation sud-américaine de l’Équateur, qui a finalement laissé passer l’occasion, invitant les demandes d’hébergement des États-Unis et du Pérou.

Les États-Unis sont sortis victorieux dans leur offre pour la même chose alors que la CONMEBOL et la CONCACAF ont annoncé un partenariat stratégique.

Pour mettre les choses en perspective, si l’Inter Miami parvient à finaliser la signature du joueur légendaire, il peut se vanter de posséder l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais honoré le terrain en plus de lui faire défendre son titre de Copa America et le titre de Coupe du Monde de la FIFA dans leur pays.

Si ce n’est pas un catalyseur suffisant pour la croissance supersonique du jeu dans une nation, peut-être que nous n’avons plus d’options.