Le passage aux voitures électriques sauvera des vies et des milliards de dollars en coûts de soins de santé

“Étant donné que le transport est une source majeure de pollution de l’air, il n’est pas surprenant que l’électrification des transports améliore probablement la qualité de l’air”, a déclaré Selin. comme aider à atténuer le changement climatique.

Et pour cette raison, a-t-elle déclaré, “les politiques et les incitations à promouvoir les voitures électriques sont … importantes à la fois pour promouvoir la santé publique et atténuer le changement climatique”.

Les résultats ont été récemment publiés en ligne dans la revue Examens énergétiques renouvelables et durables.

Plus d’information

L’Environmental Protection Agency des États-Unis aide à distinguer les réalités des véhicules électriques de la fiction.

SOURCES : H. Oliver Gao, MS, PhD, directeur, ingénierie des systèmes, et directeur associé, Cornell Program in Infrastructure Policy, Cornell University, Ithaca, NY ; Noelle Selin, PhD, professeure et directrice, programme de technologie et de politique, Institute for Data, Systems and Society, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.; Examens énergétiques renouvelables et durables, 28 novembre 2022, en ligne