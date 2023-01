Le passage à une économie à faible émission de carbone se produira, mais trop tard (John Kerry)

Le monde finira par passer à une économie à faible émission de carbone, mais il est peut-être trop tard pour éviter les pires effets du changement climatique, selon John Kerry.

S’exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, mardi matin, l’envoyé spécial présidentiel américain pour le climat a lancé un avertissement sévère concernant les années à venir.

“Je suis convaincu que nous arriverons à une économie à faible émission de carbone et sans carbone – nous y arriverons parce que nous le devons”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas convaincu que nous allons y arriver à temps pour faire ce que les scientifiques ont dit, c’est-à-dire éviter les pires conséquences de la crise”, a-t-il ajouté.

“Et ces pires conséquences vont affecter des millions de personnes dans le monde entier, [in] Afrique et autres lieux. Parmi les 20 pays les plus touchés au monde depuis [the] crise climatique, 17 sont en Afrique.