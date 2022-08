Le passage à niveau du chemin Eldamain ferme lundi pour réparations – Shaw Local

Le chemin de fer BNSF fermera le passage à niveau du chemin Eldamain pour des travaux de réparation au nord de la route 34 à partir du 22 août.

Les travaux devraient durer jusqu’au 27 août, a déclaré l’ingénieur routier du comté Fran Klaas au conseil du comté de Kendall le 16 août.

Klaas a déclaré avoir reçu un message du chemin de fer il y a quelques jours à peine et aurait préféré que le passage à niveau reste ouvert pendant les travaux au moment même où l’année scolaire commence.

Il y a eu des rapports de véhicules avec des pneus crevés et crevés à cause de boulons et de pointes exposés au passage à niveau en détérioration, a déclaré Klaas au conseil d’administration.

Deux ensembles de voies ferrées parallèles est-ouest traversent Eldamain Road à environ un mile au nord de la route 34, juste au sud de Faxon Road. L’Eldamain nord-sud marque la frontière municipale entre Yorkville et Plano.

L’état de la traversée est en effet en mauvais état.

Des sections de chaussée entre les voies se sont complètement désintégrées, exposant des barres d’armature en acier.

Le passage à niveau du chemin de fer BNSF à Eldamain Road est devenu dangereux. Le passage à niveau est vu ici vers l’ouest le 16 août 2022. (Marc Foster)

Klaas a déclaré qu’environ 5 000 véhicules traversent les voies chaque jour.

De nombreux automobilistes locaux sont manifestement conscients de l’état du passage à niveau.

Lors d’une visite sur le site, de nombreux véhicules ont été observés en train de ralentir à l’approche du passage à niveau, notamment de gros camions et surtout des semi-remorques de Ménards, qui maintient un grand centre de distribution un peu plus loin sur la route.

Les sections détériorées du passage à niveau produisaient un claquement de tympan lorsque les véhicules roulaient sur les voies à pleine vitesse.

Klaas a déclaré que les travaux impliqueront une reconstruction complète du passage à niveau par BNSF.

“Ils vont y consacrer beaucoup de ressources”, a déclaré Klaas.