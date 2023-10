Le passage à niveau controversé d’Elwood sera fermé, règles de la CCI – Shaw Local

CHICAGO – Un passage à niveau controversé à Elwood sera temporairement fermé en raison de problèmes de sécurité en attendant qu’une solution à long terme puisse être trouvée, a statué mercredi matin la Commission du commerce de l’Illinois.

La décision du conseil d’administration de l’ICC au complet a été prise sans aucun commentaire ni débat public.

La décision intervient malgré l’opposition de CenterPoint Properties, le développeur de deux intermodaux de camionnage à proximité. Son avocat a fait valoir que cette décision limite l’accès de la route 53 aux intermodaux d’Elwood et de Joliet et met en péril la sécurité le long d’autres autoroutes et routes locales en détournant inutilement des milliers de camions ailleurs dans la région.

Le passage à niveau de Walter Strawn Drive a été un point de discorde toute l’année, opposant les responsables du village d’Elwood à CenterPoint Properties, le promoteur de deux transports intermodaux à proximité, lors d’une série d’audiences sur la meilleure façon de répondre aux problèmes de sécurité.

L’ICC – qui régit le système ferroviaire de l’État – a rendu la décision lors de sa réunion ordinaire mercredi au bâtiment Michael A. Bilandic, 160 N. Lasalle St. à Chicago.

Une affaire de 2001 portée par le village d’Elwood a été rouverte fin 2013, le village invoquant des problèmes de sécurité. Les barrières des passages à niveau ont été brisées près de 50 fois l’année dernière et les responsables du village d’Elwood tentent depuis un certain temps d’éloigner la circulation des semi-remorques de la zone.

Un juge administratif de la Commission du commerce de l’Illinois a recommandé la fermeture du passage le mois dernier, qualifiant la situation de « problème de sécurité immédiat ».

Une partie du problème au passage à niveau provient de l’augmentation du volume de trafic de camions, qui a largement dépassé les prévisions initiales depuis la première discussion sur le projet de passage à niveau en 2001.

Le trafic est passé d’environ 7 000 véhicules par jour en 2003, dont 26 pour cent de camions, à 12 000 véhicules en 2013, dont 67 pour cent de semi-remorques, selon une étude d’Elwood.

Plusieurs parties ont déclaré qu’elles estimaient que la situation à Walter Strawn Drive était urgente en raison de sa nature unique, avec des dizaines de cortèges funéraires empruntant la route 53 jusqu’au cimetière national voisin.

Le passage sera fermé d’ici deux semaines, selon la recommandation d’un juge administratif de la CPI.