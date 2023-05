Le passage à niveau à Earlville fermera le 8 mai – Shaw Local

Le passage à niveau de l’Union Pacific sur West Union Street, qui est l’ancien US 34, à Earlville sera fermé à partir du lundi 8 mai.

Les réparations devraient prendre sept jours, selon le ministère des Transports de l’Illinois.

Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards et doivent prévoir plus de temps pour les trajets dans cette zone et se préparer à une circulation lente et arrêtée. Pour éviter la zone de travail, utilisez des itinéraires alternatifs.

Pour les mises à jour de l’IDOT District 3 sur Twitter, rendez-vous sur @IDOTDistrict3 ou consultez les détails des constructions de la zone sur la carte d’informations aux voyageurs de l’IDOT sur www.GettingAroundIllinois.com