Le passage à la caisse du vendredi : Kroger fait face à une ascension difficile alors que le juge évalue le sort de la fusion

Le Friday Checkout est une chronique hebdomadaire qui fournit plus d’informations sur l’actualité, en résumant les annonces que vous avez peut-être manquées et en partageant ce qui est à venir.

Kroger est confronté à une un gant de défis juridiques Kroger a déjà fait part de son projet de fusion avec Albertsons, et il faudra peut-être attendre plusieurs semaines avant qu’une décision soit prise dans l’un ou l’autre de ces cas. Mais les analystes et les investisseurs de Wall Street semblent déjà avoir pris leur décision : Kroger va perdre cette bataille.

« Le marché s’attend à ce que l’accord Kroger-Albertsons ne soit pas approuvé », a déclaré Eric Pettway, directeur des investissements chez Journey Advisory Group. a déclaré au Cincinnati Business Courier.

Kelly Bania, analyste chez BMO Capital Markets, a déclaré au Business Courier qu’elle voyait 70 % de chances que la FTC gagne son procès contre les épiciers, tandis qu’Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research, a donné des cotes similaires à celles de Grocery Diveaffirmant que Kroger n’a que 20 % de chances de conclure son accord à ce stade.

Le cours de l’action d’Albertsons reflète un pessimisme similaire de la part des investisseurs. L’épicier, qui pourrait voir des magasins fermer, un recul des marchés et d’autres mesures mises en œuvre si un accord n’est pas conclu, selon son équipe juridique, a vu son action chuter d’environ 10 % depuis le début du procès fédéral fin août.

Qu’est-ce qui se cache derrière ces perspectives négatives ? Le plan de cession a toujours été difficile à vendre, compte tenu de la dispersion des actifs dont C&S Wholesale Grocers hériterait et du manque d’expérience de l’entreprise dans le commerce de détail. Et les analystes affirment que la FTC a présenté des arguments solides contre l’élimination de la concurrence dans le secteur des supermarchés. Alors que la défense de Kroger repose en grande partie sur l’expansion de la concurrence de Walmart, Amazon et Costco, les avocats de l’agence noté lors des plaidoiries finales mardi que de nombreux marchés locaux aux États-Unis n’ont pas facilement accès à tous ces choix – mais ils dépendent des magasins Kroger et Albertsons.

Même Kroger semble se préparer à une perte. Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats trimestriels la semaine dernière, le président-directeur général Rodney McMullen a tenté de rassurer les investisseurs que l’entreprise se porterait bien quoi qu’il arrive.

« Quelle que soit l’issue du procès, Kroger est en position de force et nous sommes optimistes quant à notre avenir », a-t-il déclaré. « Notre activité est plus diversifiée que jamais et notre modèle de création de valeur nous offre de multiples moyens de stimuler une croissance durable.

Au cas où vous l’auriez manqué

Les épiciers de Pennsylvanie trinquent à la nouvelle loi sur les cocktails en conserve

Les supermarchés de Pennsylvanie peuvent désormais bienvenue aux cocktails prêts à boire Les produits alimentaires ont pu être distribués dans leurs rayons grâce à une nouvelle loi de l’État entrée en vigueur lundi. Au moins deux épiciers de Pennsylvanie ont annoncé cette semaine leur intention de profiter de la nouvelle loi.

Weis Markets a déclaré mardi que 92 de ses magasins dans l’État commencerait à vendre des cocktails prêts à boire mercredi. La société Giant, quant à elle, a déclaré avoir reçu des permis du Pennsylvania Liquor Control Board pour vendre des cocktails prêts à boire dans 138 de ses magasins dans l’État. Les deux chaînes d’épicerie ont déclaré qu’elles prévoyaient de vendre des marques locales et nationales.

Une exposition de boissons High Noon dans un Harris Teeter à Washington, DC, le 19 septembre 2024. Catherine Douglas Moran/Grocery Dive

Albertsons ajoute une nouvelle façon pour les clients d’acheter des articles de santé et de bien-être

Albertsons maintenant accepte la carte de crédit de santé et de bien-être CareCredit dans près de 2 200 magasins sous des enseignes telles qu’Albertsons, Safeway, Vons, Acme, Shaw’s et Jewel-Osco, selon une annonce faite mercredi.

Les titulaires de carte CareCredit peuvent utiliser leur carte pour acheter des produits de santé et de bien-être, notamment des articles de pharmacie comme des ordonnances ; des produits de santé en vente libre qualifiés comme des vitamines et des médicaments contre le rhume ; des articles de soins personnels ; des soins de beauté et des cheveux ; des fournitures pour animaux de compagnie ; et des articles essentiels pour bébés qualifiés.

Cette initiative s’appuie sur les efforts déployés par l’épicier pour accepter différents modes de paiement pour les articles dans ses magasins. En avril, Albertsons a commencé à permettre aux membres de NationsBenefits de utiliser leur carte d’avantages pour acheter des produits d’épicerie sur toutes les enseignes de l’opérateur de supermarchés.

Lunds & Byerlys passe au numérique pour la conformité de la réfrigération

Le détaillant d’épicerie haut de gamme Twin Cities a choisi Facilio, un fournisseur de solutions de gestion des installations, pour digitaliser sa gestion de conformité en réfrigération et les opérations des magasins, selon une annonce faite mardi. Facilio a déclaré que le partenariat aidera l’épicier à garder une longueur d’avance sur la loi AIM proposée par l’Agence de protection de l’environnement.

La plateforme de gestion de la réfrigération de l’entreprise automatise la détection des fuites et la gestion de la conformité. « En effectuant des inspections de fuites tous les 45 jours, Lunds & Byerlys peut désormais créer automatiquement des entrées d’inspection pour tous les appareils. Si une fuite est détectée, la plateforme de Facilio génère un événement de fuite, ce qui permet une action corrective rapide », indique l’annonce.

Recherche d’impulsion

Laissez tout tomber ! Trader Joe’s ramène les mini-sacs fourre-tout viraux

Après avoir fait sensation ce printemps, les mini sacs fourre-tout en toile de Trader Joe’s sont enfin de retour.

La chaîne d’épicerie a réapprovisionné les sacs à durée limitée à 2,99 $ le 18 septembre, Le Today Show a rapportéLes sacs sont disponibles en bleu marine, vert, rouge et jaune et mesurent environ 13 pouces de long sur 11 pouces de haut sur 6 pouces de large, selon Site Web de Trader Joe.

L’épicier affirme que les sacs sont « fabriqués à partir du même mélange robuste de 65 % coton et 35 % polyester que nos grands sacs en toile classiques ».

Mieux vaut en acheter un tant qu’il en reste – plus tôt cette année, les gens ont mis en vente les sacs fourre-tout sur des sites tiers comme eBay et Facebook Marketplace pour près de 200 fois leur valeur au détaila rapporté CNN.