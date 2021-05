Après avoir été vaincu lors de sa première tentative mardi soir, le parti au pouvoir du président Emmanuel Macron a pu imposer l’introduction de son laissez-passer mercredi matin alors que le gouvernement cherche à rouvrir l’économie.

Il entrera en vigueur le 9 juin, fournissant la preuve qu’une personne a été vaccinée, a subi un test négatif ou s’est récemment rétablie du virus et a donc des anticorps.

Macron a déclaré que le laissez-passer ne serait pas nécessaire dans les lieux publics quotidiens tels que les restaurants et les bars, mais permettrait aux gens d’assister en toute sécurité à des événements sportifs, des festivals de musique et des parcs à thème.

Le projet de loi a été adopté après que le gouvernement Macron a accepté de raccourcir la période de transition au cours de laquelle il sera en mesure de réimposer les restrictions Covid après la levée de l’état d’urgence en France le 2 juin.

Les cafés, restaurants et bars seront autorisés à rouvrir pour le service extérieur à partir du 19 mai, avec des magasins, des musées et des cinémas également ouverts à nouveau pour les affaires. Les lieux de culte et les stades sportifs pourront accueillir jusqu’à 5 000 personnes à partir de début juin, et les touristes étrangers pourront se rendre en France.

La décision d’assouplir le troisième verrouillage du pays intervient malgré des niveaux obstinément élevés de Covid-19 et une campagne de vaccination bégayant. Les autorités sanitaires françaises enregistrent plus de 20 000 nouveaux cas par jour depuis plus de deux mois, même s’il est clair que les taux d’infection sont en baisse.

