Le pas de danse de Salman Khan à Naiyo Lagda se fait troller sur les réseaux sociaux

Salman Khan a dévoilé le premier morceau de son film très attendu ‘Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan’ lors de la grande finale de son émission de télé-réalité Bigg Boss 16. Intitulé Naiyo Lagda, le morceau romantique fait danser Bhaijaan avec Pooja Hegde tout en portant des cheveux longs et des nuances sur le paysage pittoresque du Ladakh. Cependant, ce qui a attiré l’attention des utilisateurs en ligne, c’est l’étape de crochet de la bande originale qui a donné des vibrations au début des années 2000. Alors que certains ont fait l’éloge de Salman et de son nouveau look, d’autres l’ont trollé pour l’étrange mouvement de danse qui ressemblait à un entraînement pour les jambes !

‘Naiyo Lagda’ est chanté par Kamaal Khan et Palak Mucchal tandis que la musique est donnée par Himesh Reshammiya dont les compositions pour les films de Salman Khan ont fini par être les blockbusters ultimes. S’adressant à Instagram, l’acteur de Bollywood, âgé de 57 ans, a posté la chanson et l’a sous-titrée comme suit : « Naiyo lagda dil ? Toh suno, #NaiyoLagda dil…”. Situé dans un décor divinement beau, le numéro romantique a mis en valeur Salman dans un look rugueux et rustique, mais c’est son pas de danse particulier qui est devenu la vedette de la sortie ! commentaires envahissant Twitter avec #NaiyoLagda.

“S’il y a une personne qui peut faire concurrence à Sunny Deol en danse, ce doit être Salman Khan”, a plaisanté un utilisateur tandis qu’un autre a mentionné, “Quand il n’y a plus de pas de danse, Salman Khan invente une nouvelle étape. Le meilleur danseur là-bas ». “Moi après la journée des jambes dans un gymnase”, s’est exclamé le troisième utilisateur.

Réalisé par Farhad Samji, « Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan » comprend également Shehnaaz Gill, Daggubati Venkatesh, Palak Tiwari, Aayush Sharma, Raghav Juyal et Siddharth Nigam. Avec son teaser sorti l’année dernière, le film devrait sortir au box-office à l’Aïd cette année.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici