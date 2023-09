Le partisan des Waterstones, Elliott, parmi les prétendants de The Body Shop | Actualité économique

Le propriétaire de Waterstones fait partie d’un groupe d’enchérisseurs qui encerclent The Body Shop après que son propriétaire brésilien a hissé une pancarte à vendre au-dessus du détaillant de cosmétiques.

Sky News a appris qu’Elliott Advisors, la société d’investissement la plus connue pour ses campagnes militantes contre les conseils d’administration de certaines des plus grandes entreprises mondiales, avait déposé une offre indicative sur The Body Shop au cours des dernières semaines.

Ce week-end, il n’était pas clair si Elliott restait en lice pour racheter la chaîne, mise en vente par Natura, son propriétaire depuis 2017.

Des sources municipales ont indiqué que les enchères, gérées par les banquiers de Morgan Stanley, se déroulaient à un rythme soutenu, Natura étant désireuse de parvenir à un accord provisoire sur une vente d’ici la fin du mois prochain.

Elliott, qui faisait partie des parties initialement impliquées dans la vente aux enchères du club de football de Manchester United, est devenu de plus en plus actif en tant qu’investisseur en capital-investissement ces dernières années.

Elle possède Barnes & Noble et Waterstones, les libraires, et a soutenu Claire’s, la chaîne d’accessoires de mode.

La société faisait également partie des prétendants à Cineworld, l’opérateur de cinéma criblé de dettes, plus tôt cette année.

Fondé en 1976 par la militante écologiste Anita Roddick et son mari Gordon, The Body Shop reste toujours très présent dans les rues commerçantes britanniques.

Elle appartenait au géant des cosmétiques L’Oréal avant d’être vendue à Natura, mais a eu du mal à atteindre une croissance rentable.

Elliott a refusé de commenter.