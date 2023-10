Le Parti Vert se sent confiant – mais remporter des sièges à Westminster sera un combat difficile | Actualités politiques

Avec le soleil qui brille sur le front de mer de Brighton, le Parti Vert – réuni pour sa conférence ici – est d’humeur optimiste.

C’est leur cœur, conquis par Caroline Lucas du parti travailliste en 2010 et qu’ils ont conservé depuis, portant sa majorité à 20 000 voix.

Mais elle reste leur seule députée – avec deux membres de la Chambre des Lords – et elle est se retirer aux prochaines élections.

Lucas se retirera aux prochaines élections





Actualité politique : « Nous sommes le parti du changement », déclare Starmer après la victoire aux élections partielles

Les co-leaders du Parti Vert, Adrian Ramsay et Carla Denyer, ne sont pas des personnalités connues, mais ils ont de grandes ambitions : ils prétendent pouvoir quadrupler leur nombre de députés pour atteindre quatre l’année prochaine.

Tous deux espèrent remporter des sièges, contre Travail à Bristol Central où se trouve Denyer, et contre le Conservateurs à Waveney dans le Suffolk et le sud du Herefordshire.

Mais ces sièges, ou ceux qui ont précédé les changements de limites, disposent tous d’une large majorité en faveur des travaillistes et des conservateurs – ce qui rend même cet objectif modeste peu ambitieux.

Le système uninominal majoritaire à un tour rend difficile toute percée pour un petit parti. Alors, une autre prédiction d’une poussée verte se révélera-t-elle être un pétard humide ?

Les deux dirigeants du Parti Vert espèrent récolter des voix dans Bristol Central, Suffolk et South Herefordshire.





Gagner les élections locales, c’est là que la bataille commence

Le parti pense que cela pourrait être son moment pour plusieurs raisons. Le premier concerne les gains importants obtenus aux élections locales : de nombreux travaux préparatoires au cours de la dernière décennie ont abouti en mai lorsque le parti a recruté, par surprise, 241 conseillers.

En 2001, le parti comptait 45 conseillers, il en compte aujourd’hui plus de 900. Mais gagner des députés est évidemment beaucoup plus difficile.

Les Verts ont remporté 1,1 million de voix aux élections de 2015, mais n’ont toujours qu’un seul député. L’UKIP a remporté 3,8 millions de voix et n’a obtenu qu’un seul député également.

Mais c’est dans la victoire des conseils locaux que commence la bataille – comme l’ont montré les libéraux-démocrates dans les années 1980 et 1990 avant de remporter des dizaines de sièges à Westminster.

La deuxième raison de l’optimisme des Verts est que les politiques climatiques occupent une place de plus en plus importante dans l’agenda politique.

La société d’études de marché Ipsos Mori a récemment découvert que 77 % des électeurs se disent préoccupés par changement climatique – même si cela ne se traduit pas toujours par un soutien à des politiques particulières.

Lorsque le changement climatique et la couche d’ozone dominaient le débat public à la fin des années 1980, les Verts ont remporté 15 % des voix aux élections européennes.

Mais leur soutien s’est effondré peu après.

Caroline Lucas à Brighton en 2010





Ils espèrent désormais que le changement climatique fera désormais partie intégrante du débat public et qu’ils pourront continuer à faire campagne sur ce sujet.

Ils pensent également qu’ils peuvent recueillir les voix des travaillistes et des conservateurs, certains partisans des deux partis ayant le sentiment de trahir l’environnement et la nature.

Le co-leader Adrian Ramsay a déclaré lors de la conférence : « Je suis sûr que, comme moi, beaucoup d’entre vous liront les gros titres chaque matin, regarderont les informations chaque soir et penseront : comment les conservateurs continuent-ils à trouver de nouvelles façons de briser la Grande-Bretagne ?

« Après 13 ans, c’est en fait tout un exploit ! Mais peu importe le nouveau crime climatique ou la politique dommageable que le gouvernement propose, le parti travailliste parvient tout autant à nous décevoir.

« À maintes reprises, ils s’en prennent aux conservateurs, puis lorsqu’on leur demande : est-ce que cela signifie que vous annulerez ces décisions si vous parvenez au gouvernement… silence radio. »

Starmer prononcera un discours à la conférence du Parti travailliste la semaine prochaine





Les Verts récupéreront les voix à gauche du Labour

James Dennison, un expert en politique du Parti Vert à l’Université d’East Anglia, a déclaré à Sky News que le parti recueillerait des voix à gauche du Parti travailliste.

« Starmer a fait évoluer le parti travailliste vers une direction plus centriste, et les libéraux-démocrates qui se présentaient autrefois comme étant à gauche du parti travailliste ont été discrédités par la gauche par la coalition », a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté que les électeurs étaient également plus intelligents dans leur vote tactique : « Les Verts ont mis leurs dalles dans le sol, dans des domaines que les travaillistes et les libéraux-démocrates avaient écartés et ont déclaré que c’était à nous maintenant. »

L’un d’eux s’est produit dans le milieu du Suffolk, où les Verts ont pris le contrôle d’un conseil pour la première fois de leur histoire. Mais les électeurs conservateurs risquent d’être rebutés par leurs autres politiques.

Les Verts sont certainement de gauche : ils proposent une taxe sur les 1 % les plus riches pour financer l’isolation des maisons, contrôle des loyers et la nationalisation des compagnies des eaux.

Leur bilan au sein du gouvernement local est également mitigé : leur soutien s’est effondré au conseil de Brighton, qu’ils dirigeaient en minorité, et les électeurs se sont tournés vers le parti travailliste.

S’ils obtiennent plus d’un siège à Westminster, leur meilleur espoir est qu’un futur gouvernement travailliste ait besoin de leurs voix et qu’ils puissent inscrire les questions vertes à l’ordre du jour d’un parti plus important.