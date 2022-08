Le parti travailliste s’engage à mettre fin aux primes énergétiques “scandaleuses” auxquelles sont confrontés les clients à prépaiement

Le parti travailliste a lancé aujourd’hui la première partie de son plan pour vaincre la crise du coût de la vie, avec une proposition d’abandonner les règles “scandaleuses” qui obligent les clients utilisant des compteurs à prépaiement à payer un prix plus élevé pour l’énergie.

Au milieu d’avertissements de plus en plus sombres selon lesquels le plafond des prix de l’énergie domestique pourrait dépasser 5 000 £ d’ici avril, le parti a déclaré que sa décision permettrait d’économiser jusqu’à 4 millions de Britanniques les plus pauvres et les plus vulnérables autour de 100 £ pendant les mois de janvier, février et mars lorsque besoin de chauffage est haut.

Le plan a été dévoilé après qu’un sommet gouvernemental avec des sociétés énergétiques n’a produit aucun nouvel accord sur la manière d’aider les ménages confrontés à des augmentations inabordables de leurs factures de gaz et d’électricité cet automne.

Sir Keir Starmer a été confronté au mécontentement des membres de son propre parti face à son incapacité jusqu’à présent à proposer des idées radicales pour faire face à la crise.

La semaine dernière, Sam Tarry, limogé du frontbencher, a déclaré L’indépendant Sir Keir risquait d’être “époustouflé” par l’ampleur de la crise du coût de la vie. Et l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown a semblé s’en prendre au chef du parti en vacances en disant que “les crises ne prennent pas de vacances”.

Alors que Boris Johnson a renoncé à toute annonce importante de taxes ou de dépenses avant la nomination d’un successeur le 5 septembre, il a été laissé à M. Brown, au champion des consommateurs Martin Lewis et au leader de la Lib Dem Ed Davey de montrer la voie avec des demandes d’action. sur les factures d’énergie.

Davey a appelé cette semaine à la suppression de la hausse du plafond des prix d’octobre, qui devrait faire passer les factures typiques de 1 971 £ à plus de 3 500 £. Et Brown a exigé la nationalisation temporaire des sociétés énergétiques incapables d’offrir des factures moins élevées.

Maintenant, Sir Keir est sur le point d’utiliser une série d’annonces au cours des prochains jours pour établir un plan de grande envergure élaboré avec la chancelière fantôme Rachel Reeves et le porte-parole du changement climatique Ed Miliband pour aider à maintenir le chauffage et les lumières allumés cet hiver.

Mme Reeves a dénoncé aujourd’hui la prime facturée aux utilisateurs de compteurs à prépaiement comme “injustifiable et moralement répréhensible”.

Elle a demandé: “Pourquoi ceux qui ont le moins devraient-ils payer plus pour chauffer leur maison et allumer les lumières?”

Au début de cette année, le régulateur de l’énergie Ofgem a augmenté le plafond de prix annuel pour un ménage moyen sur les tarifs par défaut payant par prélèvement automatique de 1 277 £ à 1 971 £, soit une augmentation de 693 £.

Mais pour les clients à prépaiement, qui sont souvent issus de ménages à faible revenu, il y a eu une augmentation de 708 £, passant de 1 309 £ à 2 017 £.

Les factures devant maintenant augmenter à plus de 4 200 £ en janvier, le parti travailliste a déclaré que la disparité s’élargirait, laissant les clients prépayés payer 100 £ supplémentaires entre janvier et mars seulement.

Et les sommes impliquées pourraient être encore plus importantes, le cabinet de conseil en énergie Auxilione prévoyant que le plafond pourrait atteindre 4 467 £ en janvier et 5 038 £ en avril, soit plus de 200 £ de plus que les prévisions précédentes.

Le parti travailliste a déclaré qu’il rembourserait aux fournisseurs d’énergie le coût estimé à 113 millions de livres sterling de l’égalisation des plafonds entre octobre et mars avec des liquidités provenant d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels renforcée sur les sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord.

Mme Reeves a déclaré: «Il est scandaleux que les personnes utilisant des compteurs à prépaiement doivent payer plus pour leur énergie. Pourquoi les plus démunis devraient-ils payer plus pour chauffer leur maison et allumer les lumières ?

« Alors que les prix de l’énergie montent en flèche, cette prime de prépaiement injuste doit cesser. Les travaillistes veilleraient à ce que personne ne paie plus cher pour le même gaz et l’électricité que tout le monde, tout en prenant des mesures plus larges pour aider les gens à gérer leurs factures pendant l’hiver ».

La proposition travailliste a été bien accueillie par les militants anti-pauvreté, mais un groupe de réflexion de premier plan a déclaré qu’elle ne contribuerait qu’un peu à atténuer le coup de la flambée des factures d’énergie sur les ménages les plus pauvres.

Katie Schmuecker, conseillère politique principale à la Fondation Joseph Rowntree, a déclaré L’indépendant que l’égalisation des plafonds tarifaires « aiderait à corriger l’injustice de longue date des personnes aux revenus les plus bas qui paient plus pour leur énergie ».

Mais elle a ajouté: «Économiser environ 100 £ lorsque les gens sont confrontés à une augmentation du coût de la vie de 2 800 £ au cours d’une année montre à quel point tout soutien au coût de la vie pour les familles à faible revenu doit aller plus loin.

“Pour faire face à l’ampleur du problème, les paiements destinés aux familles à faible revenu doivent au moins doubler, et la déduction des remboursements de la dette des prestations à des taux inabordables doit être arrêtée.”

Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition, a commenté : « Nulle part, à part dans le système énergétique britannique en panne, les gens ne seraient obligés de s’endetter davantage et de payer un tarif plus cher alors qu’ils sont déjà aux prises avec des factures. Mais c’est ce qui se passe avec compteurs à prépaiement qui sont utilisés comme une arme par l’industrie de l’énergie pour punir les ménages en difficulté.

“Ainsi, bien que toute initiative des politiciens visant à faciliter la vie des personnes utilisant des compteurs à prépaiement soit la bienvenue, il reste encore beaucoup à faire pour eux et pour tous les consommateurs et nous attendons avec impatience de voir les propositions complètes du Labour pour mettre fin à la crise de la précarité énergétique.”

Jan Shortt, secrétaire général de la Convention nationale des retraités (NPC), a déclaré que les clients étaient souvent contraints d’utiliser des compteurs à prépaiement avec peu de choix après avoir éprouvé des difficultés à payer leurs factures.

“Il est bien connu et étudié que les compteurs à prépaiement discriminent les plus pauvres en particulier – quelque chose qui a été un problème pour le NPC depuis avant le début de la crise énergétique”, a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« Nous achetons tous la même énergie à nos fournisseurs. Rendre la vie encore plus chère pour ceux qui ont du mal à s’en sortir avec de bas salaires ou une pension d’État inadéquate est absolument inacceptable.

Après la réunion de jeudi avec les fournisseurs d’énergie, M. Johnson a déclaré qu’il “exhortait” les entreprises à s’efforcer d’atténuer les pressions du coût de la vie et d’investir davantage dans la sécurité énergétique britannique.

Le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré que les entreprises avaient “dans l’esprit de l’unité nationale… accepté de travailler avec nous pour faire plus pour aider les personnes qui en ont le plus besoin”.

Dans un avertissement aux entreprises et au milieu des rapports faisant état d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels plus strict, il a également souligné que le gouvernement continuerait d’évaluer les mesures “appropriées et proportionnées” face aux bénéfices extraordinaires.

Mais il n’y a eu aucune annonce d’action spécifique et aucune promesse ferme de la part des deux candidats de remplacer M. Johnson sur ce qu’ils feraient.

L’ancien chancelier Rishi Sunak a déclaré qu’il consacrerait “quelques milliards” à l’amélioration du programme de soutien qu’il a élaboré plus tôt cette année, qui prévoit des paiements directs allant jusqu’à 1 200 £ aux ménages les plus touchés. Mais sa rivale Liz Truss a seulement déclaré qu’en tant que Premier ministre, elle “ferait tout ce que je peux pour aider les ménages en difficulté”.

M. Miliband a déclaré: «La Grande-Bretagne est confrontée à une urgence nationale. Les familles s’inquiètent de la façon dont elles paieront leurs factures.

« Mais au lieu de faire preuve de leadership, les conservateurs manquent à l’appel. Le Premier ministre et la chancelière sont partis, tandis que les candidats à la direction n’ont aucune idée de fond sur la manière d’aider les travailleurs à relever les défis auxquels ils sont confrontés.