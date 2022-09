Le parti travailliste s’engage à mettre fin à la technologie de “ ruissellement ” en s’attaquant aux géants du numérique

Les travaillistes s’engagent à mettre fin à l’ère de la technologie du « ruissellement » en s’emparant du monopole détenu par les géants du numérique de la Silicon Valley.

La frontbench Lucy Powell a dit L’indépendant que le parti voulait voir la technologie numérique “équitablement partagée” afin qu’elle “fonctionne pour le plus grand nombre, et pas seulement pour quelques-uns”.

Le secrétaire fantôme chargé du numérique, de la culture, des médias et des sports a déclaré que le pouvoir des principaux géants américains de la technologie – tels que Google, Apple et Meta – était un “symptôme” d’injustice dans la société.

Les travaillistes réfléchissent à la manière dont la législation et les nouvelles «chartes numériques» pourraient forcer les géants de la technologie à s’ouvrir sur la manière dont ils utilisent les données dans le but de créer des conditions équitables pour le secteur public et les petites entreprises.

“Si vous disposez des plates-formes et des données, vous pouvez alors devenir dominant – en aspirant les petites entreprises”, a déclaré Mme Powell. “Grâce à vos modèles commerciaux, cela peut affecter considérablement les opinions des gens, ce que les gens achètent, comment les gens se comportent et comment ils vivent leur vie.”

Le secrétaire à la culture fantôme a déclaré que le parti travailliste souhaitait imposer une plus grande “ouverture et responsabilité” sur l’utilisation des données pour aider les petites et moyennes entreprises du Royaume-Uni à “y jeter un coup d’œil”.

Elle a ajouté : “Les gens doivent comprendre que leurs données sont sécurisées, mais si vous le faites de la bonne manière, avec le bon cadre, l’ouverture du partage de données dans les services publics peut offrir d’énormes opportunités pour améliorer la prestation des services.”

S’exprimant avant son discours de conférence mardi, Mme Powell a déclaré que le parti de Sir Keir Starmer voulait “exploiter l’esprit” de la volonté de l’ancien Premier ministre travailliste Harold Wilson de s’assurer que les Britanniques ordinaires bénéficiaient de la “chaleur blanche” du changement technologique dans les années 1960.

Les travaillistes continuent de soutenir le projet de loi sur la sécurité en ligne – la législation défendue par l’ex-secrétaire à la culture Nadine Dorries dans le but de renforcer la réglementation des géants des médias sociaux tels que Facebook et Twitter.

Pourtant, pour blanchir les Communes, Lord Frost fait partie des députés d’arrière-ban conservateurs pressant le gouvernement d’abandonner la partie du projet de loi qui tente de définir le contenu en ligne “légal mais nuisible” – avertissant que cela pourrait permettre aux futurs gouvernements travaillistes de censurer la liberté d’expression.

Mme Powell pense que le gouvernement conservateur s’est enlisé dans un «cul-de-sac» d’arguments sur la liberté d’expression – affirmant que le projet de loi était une occasion manquée de s’attaquer aux algorithmes qui promeuvent un contenu diviseur et haineux.

“Il devrait s’agir du modèle commercial, du pouvoir et des processus du [social media] plates-formes », a déclaré le secrétaire à la culture de l’ombre. “C’est le pouvoir qui doit être régulé, pas les opinions.”

La députée du centre de Manchester a un nouveau numéro opposé depuis que Liz Truss est entrée au n ° 10. Mme Powell a déclaré que le «jury est sorti» pour savoir si la nouvelle secrétaire à la culture Michelle Donelan abandonnerait les attaques constantes de «guerre culturelle» de son prédécesseur contre la BBC.

Mme Donelan a indiqué qu’elle examinait le projet de privatisation de Channel 4, mais a également averti qu’elle était depuis longtemps “sceptique” à l’égard des frais de licence de la BBC. “Je ne suis pas sûre que nous verrons cette fin de cette époque”, a déclaré Mme Powell à propos de la politisation de la BBC et de ses frais de licence.

Elle a ajouté: “Je pense qu’il est assez clair qu’à l’approche d’une élection générale, le parti conservateur va vouloir avoir la BBC sur son propre baril – pour essayer de l’influencer politiquement en lui faisant miroiter le fait que la charte peut ne pas être renouvelé, c’est ce dont ils discutent », a-t-elle déclaré.

Mme Powell a également déclaré qu’elle craignait que les conservateurs ne “reviennent en arrière” sur la promesse d’un régulateur indépendant du football, à la suite d’informations selon lesquelles de hauts responsables du gouvernement envisageaient de suspendre les plans de surveillance.

La députée travailliste organise lundi une conférence sur la gouvernance du football avec son électeur le plus célèbre, la légende de Manchester United et d’Angleterre, Gary Neville.

La secrétaire à la culture fantôme a révélé que la réglementation du jeu anglais était quelque chose dont elle avait déjà “beaucoup discuté” avec l’expert de Sky Sports, car il contribue à éclairer la politique du travail.

Neville pourrait-il être persuadé de se présenter au parlement ? “De toute évidence, c’est un orateur fantastique, il a de grandes valeurs”, a-t-elle déclaré. “Mais les personnalités influentes peuvent souvent façonner le débat politique plus de l’extérieur que de l’intérieur.”

Mme Powell a ajouté: “Il est certain qu’il fait beaucoup de progrès dans ce domaine, dirons-nous – peut-être plus qu’il ne le pourrait de manière formelle.”