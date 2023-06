Le parti travailliste renonce au «plan de prospérité verte» phare de 28 milliards de livres sterling

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a été critiqué après avoir effectué un revirement majeur sur l’une des principales politiques économiques du Labour.

Les travaillistes ont fait marche arrière sur leur «plan de prospérité verte» phare pour verser des sommes énormes dans des investissements respectueux du climat.

Le parti avait promis d’investir 28 milliards de livres sterling chaque année dans des initiatives vertes s’il remportait les prochaines élections.

Rachel Reeves a déclaré qu’elle voulait devenir la « première chancelière verte » de Grande-Bretagne et a cité l’inspiration du président américain Joe Biden.

Mais le chancelier fantôme a déclaré aujourd’hui que le Parti travailliste travaillerait plutôt vers le chiffre de 28 milliards de livres sterling – accusant les conservateurs d’avoir « fait exploser l’économie et fait grimper les taux d’intérêt ».

La promesse avait été critiquée par crainte que l’ampleur de l’emprunt ne fasse monter les taux d’intérêt.

Et le plan du parti travailliste – qui représenterait un total de 140 milliards de livres sterling d’emprunts – a soulevé des questions quant à savoir si le parti s’en tiendrait à ses soi-disant règles budgétaires. Le parti travailliste a promis, s’il était élu, de réduire la dette en tant que part de la production économique totale.

Pressée de savoir si le chiffre de 28 milliards de livres sterling n’était plus réaliste, Mme Reeves a déclaré que le parti travailliste « augmenterait » à la place jusqu’à ce niveau d’investissement. «Nous arriverons aux 28 milliards de livres sterling, ce sera dans la seconde moitié du premier Parlement. Mais nous arriverons à ces 28 milliards de livres sterling », a-t-elle déclaré.

Mme Reeves a déclaré au cours des deux dernières années que « les conservateurs ont détruit notre économie ». « En conséquence, les taux d’intérêt ont été multipliés par 12, l’inflation est maintenant à 8,7% », a déclaré Mme Reeves à la BBC.

Elle a nié avoir « peur des marchés obligataires », insistant sur le fait que le revirement montre que « on peut faire confiance aux travaillistes pour les finances publiques ».

Mme Reeves a ajouté que tout ce que les travaillistes feront au gouvernement sera « construit sur un roc de responsabilité économique et fiscale ».

Mais les députés conservateurs ont fustigé le parti travailliste, accusant le parti de « faire volte-face » et affirmant qu' »encore un autre plan travailliste ne correspond pas ».

Craig Mackinlay a dit L’indépendant: « Les tongs de Sir Keir sont certainement sorties pour l’été avec le plan » Green Prosperity « de 28 milliards de livres sterling à peine vieux de deux semaines abandonné.

« Vert et prospérité sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Non seulement les nouvelles dépenses augmenteraient la dette nationale, mais elles seraient inflationnistes et entièrement inutiles.

« Les électeurs n’y croient pas et ne veulent pas payer pour cela. Le contrôle des économies ne se termine jamais bien.