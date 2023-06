Le parti travailliste renonce au «plan de prospérité verte» phare de 28 milliards de livres sterling

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a effectué un revirement majeur sur l’une des principales politiques économiques du Labour, alors que le parti a retardé son intention d’emprunter 28 milliards de livres sterling par an pour un engagement d’investissement vert.

Les travaillistes ont reculé sur leur «plan de prospérité verte» phare, qui promettait d’investir 28 milliards de livres sterling par an dans des investissements respectueux du climat jusqu’en 2030 s’il remportait les prochaines élections.

Rachel Reeves – qui a déclaré qu’elle voulait devenir la « première chancelière verte » de Grande-Bretagne – a déclaré que les conservateurs « écrasant l’économie » avaient déclenché la refonte « embarrassante ».

Mais les critiques conservateurs ont accusé le parti de « faire volte-face », affirmant qu’il s’agissait d’un autre plan travailliste qui « ne correspond pas ». Et le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que le plan du parti travailliste ajoutera encore 100 milliards de livres sterling à la dette nationale et « alimentera l’inflation ».

Pressé de savoir si le chiffre de 28 milliards de livres sterling n’était plus réaliste, le chancelier fantôme a déclaré que le parti travailliste « augmenterait » à la place ce niveau d’investissement à mi-parcours d’un premier parlement.

«Nous arriverons aux 28 milliards de livres sterling, ce sera dans la seconde moitié du premier Parlement. Mais nous arriverons à ces 28 milliards de livres sterling », a-t-elle déclaré à l’émission Radio 4 Today de la BBC.

Mme Reeves a déclaré au cours des deux dernières années que « les conservateurs ont détruit notre économie ». « En conséquence, les taux d’intérêt ont été multipliés par 12, l’inflation est maintenant de 8,7% », a déclaré Mme Reeves à la BBC.

Elle a nié avoir « peur des marchés obligataires », insistant sur le fait que le revirement montre que « on peut faire confiance aux travaillistes pour les finances publiques ».

Mme Reeves a ajouté que tout ce que les travaillistes feront au gouvernement sera « construit sur un roc de responsabilité économique et fiscale », ajoutant: « Je ne serai jamais imprudente avec les finances publiques ».

Elle a ajouté: «La stabilité économique, la stabilité financière, doit toujours passer en premier et cela dépendra du travail.

« C’est pourquoi il est important d’accélérer et d’accélérer nos plans pour arriver à l’investissement dont nous avons besoin pour sécuriser ces emplois afin qu’il soit également conforme à ces règles budgétaires pour réduire la dette en tant que part du PIB et pour équilibrer au jour le jour- dépenses de la journée.

La promesse – qui est la plus grande promesse de dépenses du Labour et s’élèverait à un total de 140 milliards de livres sterling d’emprunt – avait été critiquée par crainte que l’ampleur de l’emprunt ne fasse monter les taux d’intérêt.

Le plan a également soulevé des questions quant à savoir si le parti s’en tiendrait à ses soi-disant règles budgétaires. Le parti travailliste a promis, s’il était élu, de réduire la dette en tant que part de la production économique totale.

M. Hunt a déclaré: « Ce changement superficiel de Rachel Reeves ajoute encore environ 100 milliards de livres sterling à notre dette nationale, ce qui signifie des hypothèques plus élevées pour les familles et des factures d’intérêts sur la dette plus élevées pour les contribuables.

« Une approche responsable devrait lutter contre l’inflation, pas l’alimenter. »

Et Greenpeace UK a déclaré que la dilution de l’engagement était une « énorme erreur » pour le parti travailliste, qui pourrait coûter des milliers d’emplois.

La responsable politique Rebecca Newsom a déclaré: « Cette prévarication … risque de jeter l’éponge sur la course mondiale aux technologies vertes, avec les États-Unis, la Chine et l’UE déjà loin devant. »

Les députés conservateurs ont fustigé les travaillistes au cours du demi-tour, le président conservateur Greg Hands affirmant que la politique économique de Sir Keir était « en lambeaux ». « Même lui et Rachel Reeves ont réalisé que cela conduirait à un désastre », a-t-il déclaré.

M. Hands a déclaré que l’engagement du Labour entraînerait une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt plus élevés.

Il a ajouté : « Les conservateurs prennent des mesures immédiates pour résoudre les problèmes auxquels les familles sont confrontées, tout en mettant en place des solutions à long terme pour bâtir une économie plus forte et plus innovante qui garantira un avenir meilleur à la prochaine génération.

Craig Mackinlay a dit L’indépendant: « Les tongs de Sir Keir sont certainement sorties pour l’été avec le plan » Green Prosperity « de 28 milliards de livres sterling à peine vieux de deux semaines abandonné.

« Vert et prospérité sont deux mots qui ne vont pas ensemble. Non seulement les nouvelles dépenses augmenteraient la dette nationale, mais elles seraient inflationnistes et entièrement inutiles.

« Les électeurs n’y croient pas et ne veulent pas payer pour cela. Le contrôle des économies ne se termine jamais bien.

Et Henry Smith a dit L’indépendant la décision a montré « la confusion et le chaos » et a affirmé que le parti travailliste « ne ressemble pas à un gouvernement en attente ». M. Smith a déclaré: « L’abandon d’une politique phare de projet d’investissement vert qui aurait engagé 28 milliards de livres sterling est un revirement massif et embarrassant pour les travaillistes et nuit à leur crédibilité. »

Mme Reeves a insisté sur le fait que l’ancien dirigeant travailliste Ed Miliband, maintenant le secrétaire fantôme du net zéro, était « sur la même longueur d’onde » qu’elle.

Et M. Miliband a déclaré que le parti « ne reculera jamais » sur les emprunts pour investir dans les technologies vertes. « La Grande-Bretagne a besoin de ce plan de 28 milliards de livres sterling par an et c’est ce à quoi nous nous engageons », a-t-il déclaré.

Le secrétaire au changement climatique du Labour a déclaré que lui, Sir Keir et Mme Reeves étaient « déterminés » à s’en tenir au plan, travaillant jusqu’à l’objectif de 28 milliards de livres sterling dans la seconde moitié d’un mandat travailliste au gouvernement.

Pendant ce temps, le député travailliste senior Darren Jones, président de la commission des affaires du Parlement, a déclaré que le parti travailliste « a toujours un plan de prospérité verte ».

« Il s’agit de mise en œuvre, pas d’un revirement ou d’un affaiblissement de la politique », a-t-il souligné.

Il a ajouté: « La dernière fois qu’un gouvernement a précipité les dépenses publiques, cela a abouti à des contrats douteux pour les amis des ministres. »