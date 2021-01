Le gouvernement devrait définir une feuille de route sur la manière de lever le verrouillage au cours de la troisième semaine de février, lorsqu’il dit qu’il disposera de plus de données sur le succès du programme de vaccination contre le coronavirus.

Une analyse de la main-d’œuvre de la dernière enquête de l’ONS a révélé que plus de 650 000 entreprises d’hébergement et de restauration ne sont pas convaincues qu’elles éviteront l’effondrement.

Il en va de même pour plus de 54 000 entreprises de coiffure et de beauté. Dans l’ensemble, plus d’un million de personnes déclarent manquer de réserves de trésorerie au cours des trois prochains mois.