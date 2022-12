Le parti travailliste prend une énorme avance sur les conservateurs dans un nouveau sondage après une année 2022 chaotique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le parti travailliste est sur la bonne voie pour remporter la majorité aux prochaines élections générales, selon un sondage qui donne au parti de Keir Starmer une énorme avance de 26 points dans les sondages.

Une enquête People Polling pour GB News a l’opposition à 45%, les conservateurs à seulement 19% et les Lib Dems à 8%.

C’est un nouveau coup dur pour le Premier ministre, qui tente de renverser la vapeur électorale de son parti après un été de chaos au sein du Parti conservateur qui a vu ses deux prédécesseurs immédiats évincés de leurs fonctions.

M. Sunak a stabilisé le navire après avoir succédé à Liz Truss, qui a démissionné à la suite de son mini-budget désastreux, mais la reprise de son parti “semble maintenant reculer”, a déclaré un expert à propos du sondage.

Plusieurs sondages au cours des derniers mois, y compris une enquête Savanta ComRes pour The Independent, donnent au parti travailliste un large avantage sur le parti au pouvoir, mais la taille de l’avance dans l’enquête People Polling peut déclencher la sonnette d’alarme dans le n ° 10.

En ce qui concerne M. Sunak et ses collaborateurs, il y aura la montée du Parti de la réforme, fondé avec le soutien du Brexiteer Nigel Farage et dirigé par Richard Tice, l’homme d’affaires et ancien député européen.

Le Parti réformiste, une tenue populiste qui fonctionne sur une plate-forme de faibles impôts, semble grignoter la part de vote du Parti conservateur à droite. L’enquête People Polling place le niveau du parti avec les Lib Dems à 8%.

Matt Goodwin, professeur de politique à l’Université du Kent, a déclaré que M. Starmer passerait en 2023 en “position de choix, avec un soutien plus que suffisant pour une majorité”.

Sunak a remplacé Truss en octobre, devenant le troisième Premier ministre cette année (Getty)

Il a ajouté que, quoi que M. Sunak fasse ensuite, “il ferait mieux de le faire rapidement” car le temps presse, les prochaines élections générales ayant lieu en janvier 2025 au plus tard, mais plus susceptibles d’être déclenchées en 2024.

Après être entrés au n ° 10 en octobre, M. Sunak et son chancelier, Jeremy Hunt, ont fait de la réparation de l’économie leur priorité numéro un après que le mini-budget a provoqué le chaos sur les marchés financiers.

M. Hunt a augmenté les impôts et supprimé presque tous les cadeaux offerts par son prédécesseur, Kwasi Kwarteng, alors qu’il cherchait à redresser les finances publiques.

Le Premier ministre n’a pas encore défini de vision de ce qu’il veut faire au pouvoir au-delà de la stabilisation de l’économie, de l’atténuation de la crise du coût de la vie et de la lutte contre la crise des petits bateaux.

Les critiques de M. Sunak, préoccupés par l’avance du Labour, ont décrit son approche de la gouvernance jusqu’à présent comme prudente et l’appellent à faire une meilleure offre au public britannique, qui fait face à la charge fiscale la plus élevée depuis des décennies dans un contexte de prix plus élevés.

Certains rapports suggèrent que M. Sunak commencera à définir son programme pour le gouvernement au cours de la nouvelle année, bien que l’on ne sache pas à quoi cela pourrait ressembler.

Les analystes estiment que les prochaines élections générales seront décidées en fonction de la crise du coût de la vie et de la gestion par le gouvernement de l’économie, qui est au bord de la récession.

Un sondage montre que les travaillistes ont une énorme avance de 26 points (PENNSYLVANIE)

Seulement 4 % des personnes interrogées par Polling People étaient « complètement » ou « assez » convaincues que le gouvernement pourrait réduire le coût de la vie en 2023.

Sept sur 10, quant à eux, n’étaient pas du tout confiants, dont 53% des électeurs conservateurs, atteignant 90% parmi les partisans travaillistes.

Selon le sondage, seuls 2% des électeurs conservateurs étaient totalement convaincus que le gouvernement pourrait réduire le coût de la vie l’année prochaine.

Lorsqu’on leur a demandé si les 12 prochains mois seraient meilleurs ou pires que 2022 pour la situation financière de leur famille, 60% des personnes interrogées pensaient que 2023 serait pire.

M. Goodwin a déclaré que les sondages suggéraient que les conservateurs avaient “perdu la propriété de l’économie”.

Les électeurs sont également “clairement pessimistes quant à leurs perspectives d’avenir, la plupart d’entre eux s’attendant à ce que leur situation financière se détériore au cours de l’année à venir”, a-t-il ajouté.

Dans son message du Nouvel An, M. Sunak a averti que les problèmes auxquels le pays était confronté ne “disparaîtraient” pas en 2023, mais s’est engagé à présenter “le meilleur de la Grande-Bretagne” dans les mois à venir en continuant à soutenir l’Ukraine.

Dans son message du Nouvel An, M. Starmer a appelé à une “toute nouvelle façon de faire de la politique”.