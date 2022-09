Le parti travailliste “pourrait envisager d’abolir la Chambre des lords s’il remporte les prochaines élections”

Les travaillistes pourraient envisager de remplacer la Chambre des Lords par une assemblée des régions et des nations.

La suggestion a été faite dans un projet de révision constitutionnelle dirigé par l’ancien Premier ministre Gordon Brown.

Le projet suggérait également de confier de nouveaux pouvoirs économiques, y compris en matière fiscale, aux régions locales et aux nations décentralisées, selon le gardien.

Le journal, qui a vu une copie divulguée de l’examen, a rapporté que les mesures envisagées incluaient l’autorisation aux organes locaux démocratiquement élus de promouvoir des projets de loi au parlement, l’octroi aux citoyens d’une garantie constitutionnelle des droits sociaux et économiques et la remise aux maires du pouvoir sur l’éducation, les transports et les transports locaux. financement de la recherche.

Un nouveau comité d’éthique pourrait voir un jury de citoyens statuer sur les plaintes contre les députés dans le cadre d’une répression plus large des normes au parlement.

Les seconds emplois pour les députés pourraient être interdits et un nouveau code de conduite pourrait remplacer le code ministériel dans le cadre des propositions.

Les travaillistes n’ont pas nié les informations, mais ont souligné que le travail de la commission se poursuivait.

Un porte-parole du parti travailliste a déclaré: «Cela fait référence à l’une des nombreuses premières ébauches. La commission doit encore se prononcer sur toutes ces questions.

Le chef du parti, Sir Keir Starmer, a chargé M. Brown, qui était au numéro 10 de 2007 à 2010, de diriger l’examen des réformes possibles en septembre dernier.

Les mesures convenues pourraient être dévoilées plus tard cette année.