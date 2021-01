Une recherche d’Opinium a montré que les travaillistes étaient à 41%, en hausse d’un point par rapport au dernier sondage de l’entreprise, et les conservateurs à 37%, en baisse de deux points – la plus haute avance conjointe du parti d’opposition depuis les élections générales de 2019.

Une majorité de répondants au sondage ont déclaré qu’ils soutiendraient la fermeture des cafés à emporter et des cafés (51%) et des crèches (61%), tandis que 53% ont déclaré qu’ils pensaient que les gens devraient être interdits de marcher avec quiconque en dehors de leur foyer. .

Plus tôt cette semaine, un membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) du gouvernement a appelé à des mesures de verrouillage plus strictes et à plus de soutien financier pour ceux qui ne pouvaient pas travailler à distance pour ramener les taux d’infection à un niveau plus gérable.